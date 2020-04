Katten ble kjørt ned: Nå har Mikael en sterk beskjed til føreren som kjørte videre

- Jeg vet ikke helt hva som foregikk i hodet ditt i det øyeblikket dette skjedde, men jeg kan fortelle deg hva som skjedde i mitt.

Mikael Nyhus (30), som er mest kjent som musikkartisten «Endless», var ute på en kveldstur lørdag kveld på Lørenskog med katten Ninja og hunden Peggy. Da de skulle krysse veien ved Lørenskog kirke, skjedde det som ikke skulle skje.

- Hei, du som kjørte over katten min foran Lørenskog kirke da jeg gikk over veien med katten og hunden min i går kveld, før du kjørte videre. Jeg vet ikke helt hva som foregikk i hodet ditt i det øyeblikket dette skjedde, men jeg kan fortelle deg hva som skjedde i mitt, innleder Nyhus sitt følelsesladde Facebook-innlegg med.

Overfor Nettavisen utdyper Nyhus at han ikke bærer nag til bilisten, men at han hadde håpet på hjelp under hendelsen med Ninja.

- Jeg har ikke noe stort behov for å få en unnskyldning eller at noen skal «straffes» på noen måte. Ting skjer, men jeg vil oppfordre til å stoppe når noe sånt skjer. Jeg hadde satt veldig stor pris på litt hjelp i situasjonen. De blir som små familiemedlemmer, så det gjør jo vondt, sier han til Nettavisen.

Nyhus forteller videre om en tung natt etter hendelsen.

- Jeg kan ikke huske sist jeg har grått så mye, så hardt og så brutalt ekte som det jeg har gjort i natt.

- Holdt ikke følge

Han forteller at hendelsesforløpet lørdag kveld var som følger.

- Vi var ute på kveldsturen vår, Ninja, Peggy (hunden) og jeg. Vi bevegde oss som vanlig over veien og så en bil. Vi gikk samla i flokk, så bilen hadde mulighet til å se oss. Bilen sakket farten, så jeg tenkte at kysten var klar, men da jeg tråkket over veioppmerkingen på den andre siden, snudde jeg meg raskt for å se om Ninja holdt følge. Det gjorde hun ikke, så hun løp etter og da sa det «bang.»

SAMMEN MED NINJA: Her er Nyhus sammen med sin kjære Ninja. Foto: Privat

Han legger også til at han håper og tror at det var en ren ulykke.

- Personen som kjørte bilen kan ha fått et realt sjokk av hendelsen, og rett og slett ikke visste hvordan han/hun skulle håndtere det akkurat der og da. Hvis det er tilfellet, og vedkommende der ute har dårlig samvittighet og lurer på hvordan det gikk med pusen, så tror jeg ikke hun hadde smerter over lengre tid, forteller Nyhus.

Hastet av gårde til dyrelegen

Han forteller videre at han ringte kjæresten sin, og løp hjem med Ninja og Peggy så fort han kunne.

- Kjæresten min sto klar med motoren, så fikk vi kjørt rett til dyrelegen. Bikkja reagerte veldig på det, så hun skjønte at noe var galt og at dette var noe veldig annet enn den vanlige kveldsturen. Da vi ankom dyrelegen var nok ikke Ninja i live.

Dermed mistet Mikael sin trofaste venn de siste ni årene som har vært med på tykt og tynt, ifølge ham selv. Nå vil han bruke tiden og sine andre «familiemedlemmer» til hjelp.

- Jeg har en katt til som heter Ufo. Han må nok dessverre se seg nødt til å jakte mus alene fremover. Om det blir en ny katt, får jeg bare ta som det kommer. Jeg har fortsatt to firbeinte til i familien, hvor det går an å søke litt trøst hos, sier Nyhus.