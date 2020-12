Katten var hengt oppi treet og var full av hagl: – Når man ser sånt, må man bare kaste opp. Det er grotesk!

Funnet rett ved tursti. Saken er politianmeldt.

Advarer mot sterke bilder lenger ned i saken

Mandag denne uken fikk styret i Hjemløse Katter på Løken en tekstmelding om at det skulle henge tre katter i et tre like ved en tursti, det skriver Indre Akershus Blad.

Styreleder Kjersti Teig er kjent i området fra tidligere, og reiste opp til stedet.

Da hun kom fram, fikk hun sitt livs sjokk.

I et tre hang én katt. Innvoller, pels og kroppsdeler fra to andre katter lå på bakken under. Ved siden av kattene lå det tre haglpatroner.

Les også: Her ruller han ut den drepte Tinder-daten sin i en koffert

– Jeg hadde aldri forestilt meg det synet jeg kom til. Det var ubehagelig og så unødvendig, sier Teig til Indre Akershus Blad.

– Hva tenkte du da du kom til stedet?

– Når en ser sånt, må man bare kaste opp. Det er så grotesk. Jeg blir fortvila. Å gjøre noe slikt, er totalt uakseptabelt!

Indre Akershus Blad har sett flere bilder av katten i treet. Bildene er så stygge at lokalavisen velger ikke å trykke dem.

Funnet ved tursti

Kattene ble funnet like ved en tursti på Grorudfjellet på Enebakkneset, rundt 40 meter fra hovedveien og 400 meter fra nærmeste bolighus.

– Det var en jeger som først oppdaget kattene. Han ble helt forferdet over det han så. Ifølge han hang alle tre kattene i treet da han så dem, men det blir antagelser fra vår side, sier styremedlem Tittin Foss-Haneborg.

Mest sannsynlig er katten som hang i treet en ung hunnkatt, rundt ett år gammel. Alder og kjønn på de to andre kattene, var umulig å finne ut av.

Katten ble tatt med til Trøgstad Dyreklinikk, hvor den ble obdusert.

– Rapporten viser blyhagl i kjevepartiet. Katten hadde også store skader her. I tillegg var det masse hagl i mageregionen. Den har blitt skutt på kloss hold – og det er også dødsårsaken, konstaterer Foss-Haneborg.

Nå er patronene levert Aurskog-Høland lensmannskontor og saken er anmeldt.

Glad det ikke var en familie som fant dem

– Hva tenker dere om forholdene i saken?

– Dyret har ikke kommet seg opp i treet på den måten alene. Mest sannsynlig er den hengt der i live. Den så ikke hjemløs ut, men hadde heller ikke chip. Det var ingen rester etter pappeske i området. Hvordan kattene er fraktet opp dit, aner vi ikke. Heller ikke hva som er grunnen til denne forferdelige avlivingen, sier Foss-Haneborg.

Les mer: Voldsbølge mot katter: – Er ikke uvanlig

Styret i Hjemløse Katter frykter at det er familier som savner kattene sine.

– Slik saken framstår, kan det se ut som om noen har gjort dette fordi de er sinte på katter. Det er ingen som er mer hatet enn unge hunnkatter. De lever farlig. At det ligger igjen patroner ved kattene, tyder på at personen(e) har vært mest opptatt av å drepe kattene. Jeg er glad det ikke var en familie på tur som fant dyrene, sier Foss-Haneborg.

Hun oppfordrer folk i nærområdet til å være oppmerksomme.

– Dette er ikke en grei handling, uansett hva som er grunnen bak. Jeg oppfordrer folk til å følge med kattene sine. Jeg blir forbanna på kattenes vegne, sier styremedlemmet.

Det har ikke lykkes Indre Akershus Blad å få en kommentar fra politiet i saken.

Les flere saker hos Indre Akershus Blad her!

Reklame Uniteds viktigste spiller har gitt dem et problem