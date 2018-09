Kavanaugh avviser overgrepsanklage

Brett Kavanaugh, som er nominert av president Donald Trump til ny høyesterettsdommer i USA, avviser anklage om seksuelt overgrep på 1980-tallet.

Kavanaugh avviste fredag i en pressemelding beskyldningene som demokratiske senatorer hadde mottatt og videresendt til FBI torsdag.

– Jeg avviser kategorisk og utvetydig denne anklagen. Jeg gjorde ikke dette på videregående eller noen annen gang, skrev Kavanaugh.

Senator Dianne Feinstein i Senatets justiskomité kunngjorde torsdag at hun hadde mottatt informasjon i forbindelse med nominasjonen av dommeren, men ga ikke detaljer om hva det gjaldt.

Siden Republikanerne har flertall både i Senatet og Representantenes hus, ligger det an til at Kavanaugh blir godkjent som ny høyesterettsdommer.

Sammen med Neil Gorsuch, som Trump utnevnte i fjor, vil Kavanaugh utgjøre et nytt, tydelig konservativt flertall i høyesterett. 53-åringen kan bidra til å trekke domstolen i høyreorientert retning i flere tiår framover, noe som kan ha stor betydning for USA.

Dette kan få betydning for praktiseringen av selvbestemt abort, valgkampfinansiering, retten til å bære våpen og mange andre viktige politiske saker.

Overgrepsforsøk

Ifølge avisen New Yorker er det snakk om en hendelse mellom 53 år gamle Kavanaugh og en jevnaldrende kvinne da de begge gikk på videregående skole. Det hevdes at Kavanaugh og en annen mann under en fest, inne på et rom, holdt kvinnen foran munnen slik ingen kunne høre henne mens Kavanaugh forsøkte å tvinge seg på henne. Kvinnen skal ha kommet seg unna. Hun skal selv ha sagt dette til avisen og lagt til at hun har slitt mye i ettertid av hendelsen.

Kavanaugh har fått bred støtte av venner og bekjente fra denne tidsperioden. En gruppe på 65 kvinner har signert et brev hvor de forsvarer dommeren.

– Gjennom de mer enn 35 årene vi har kjent ham, har Brett skilt seg ut for sitt vennskap, sin karakter og integritet. Han har spesielt behandlet kvinner med anstendighet og respekt. Dette var sant da han gikk på videregående, og det er fortsatt sant den dag i dag, heter det.

Avstemning

Torsdag neste uke skal justiskomiteen stemme over Kavanaugh som ny høyesterettsdommer. Sammen med Neil Gorsuch, som Trump utnevnte i fjor, vil Kavanaugh utgjøre et nytt, tydelig konservativt flertall i høyesterett. 53-åringen kan bidra til å trekke domstolen i høyreorientert retning i flere tiår framover.

Demokratene som er kritisk til Kavanaugh gjør det de kan for å understreke at retten kan da avvise rettigheter som selvbestemt abort, programmer for svaktstilte minoriteter og sikre presidenten større immunitet fra loven.

Om Kavanaugh kommer seg gjennom avstemningen, går den videre til Senatet. Siden Republikanerne har flertall både her og i Representantenes hus, ligger det an til at han blir godkjent.

Mest sett siste uken