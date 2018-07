Kendra (48) skulle la bilen stå på OSL i ferien: Da hun kom tilbake var den kjørt 18 mil uten hennes tillatelse

Da Kendra Sandum (48) kom tilbake fra ferie, oppdaget hun at noen hadde brukt bilen hennes. Nå anmelder hun P-selskapet i Maura.

(Romerikes Blad): – Setet var stilt inn annerledes da jeg satt meg i bilen, og det lå en lighter mellom setene som ikke var vår. Jeg fikk følelsen av at noen hadde vært i bilen, sier Kendra Sandum til NRK.

Før USA-ferien leverte hun bilen til parkeringsselskapet Fastpark Gardermoen som eies av Geir Pettersen (47) fra Nannestad.

Selskapet, som er registrert i Maura, tilbyr parkering ved Oslo Lufthavn og skulle parkere bilen på deres parkeringsplass utenfor flyplassen.

Men det ble ikke gjort: Da Sandum kom tilbake fra ferien, oppdaget hun at noen hadde kjørt bilen i 180 kilometer. Ifølge en app Sandum har på telefonen, har bilen totalt vært i bruk på 33 turer.

Kjører du sørover fra Oslo Lufthavn i 18 mil, kommer du til Larvik. Den samme retningen nordover tar deg helt til Tretten i Gudbrandsdalen – nord for Lillehammer.

– Vi vet ikke hvem som har kjørt

Nå er saken anmeldt til politiet, som ifølge NRK foreløpig ikke har startet etterforskningen.

Fastparks daglige leder Geir Pettersen beklager hendelsen overfor NRK.

– Dette er veldig uheldig, og vi beklager. Vi vet ikke hvem som har brukt bilen eller hvordan det har skjedd, sier han.

Geir Pettersen har drevet med parkering på Gardermoen i mange år. Flere av de tidligere selskapene har gått konkurs. I 2015 endte selskapet Travelpark Gardermoen AS i skifteretten. Fra før har han konkursene i GT Parkering og VIP Parkering å vise til. Sistnevnte var registrert i morens navn, men da RB skrev om konkursen i 2013 bekreftet Pettersen at han hadde driftsansvar i virksomheten Travelpark Gardermoen AS ble bare halvannet år gammel.

Det er heller ikke første gang kundenes biler behandles på en annen måte enn det selskapene han er involvert i, lover. I 2011 reklamerte VIP Parkering med at «Parkeringsanlegget vårt er inngjerdet og videoovervåket. Men det fantes verken gjerder eller videoovervåkning på jordet der selskapet hadde parkert rundt 400 kundebiler.

18 MIL: Parkeringsselskapet kjørte en distanse tilsvarende Gardermoen-Larvik med Kendra Sandums bil. Foto: Skjermpdump: 1881.no

Avinor: – Har tatt seg til rette

Avinor opplyser overfor NRK at de har en avtale med selskapet OnePark, som er offisiell leverandør av parkeringstjenester på Oslo Lufthavn.

Kommunikasjonsrådgiver Lasse Vangstein sier at det ikke er mulig for Avinor å regulere andre selskaper som Fastpark.

– Det er leit å høre at passasjerer på Oslo Lufthavn har hatt slike opplevelser i forbindelse med sin reise, og hårreisende å høre om slik behandling av kunder. Vi anbefaler alle reisende å bruke de løsningene vi tilbyr. Beklageligvis kan ikke vi gjøre noe med eksterne aktører, sier Vangstein.

– Fastpark har valgt å ta seg til rette foran vår eiendom, noe de i og for seg har rett til siden veien foran terminalen er offentlig vei, legger Vangstein til.

Les mer fra Romerikes Blad her

Mest sett siste uken