Stortingspolitiker Mazyar Keshvari fant opp reiser han krevde penger for.

Onsdag avslørte Aftenposten at Keshvari har levert udokumenterte reiseregninger for 290.000 kroner.

Den hardt pressede politikeren er for tiden sykmeldt.

- Keshvari trekker seg som leder i Oslo Frp, opplyser Hans Andreas Limi til NRK onsdag ettermiddag.

Frp-toppen har både har innrømmet og beklaget svindelen. Keshvari skal eksempelvis ha vært i Oslo samtidig som det er levert krav på 36.000 kroner.

Politiet bekrefter overfor Nettavisen at de er i dialog med Stortingsadministrasjonen etter avsløringen.

Les også: Reiseregningskandalen: - Dette ville vært avskjedsgrunn

- Dette er mulig et straffbart forhold, og vi vurderer hva vi skal gjøre av etterforskningsskritt om det dokumenteres noe staffbart. Det er kun hvis et foreligger dokumentasjon på at det er begått et straffbart forhold vi vil foreta aktiv etterforskning av saken sier leder av seksjonen som etterforsker økonomi- og bedragerisaker i Oslo politidistrikt, Rune Skjold, til Nettavisen.

Siv Jensen: - Svært vanskelig

Frp-leder Siv Jensen sier i en kommentar Nettavisen har mottatt at:

- Dette er helt uakseptabelt og et alvorlig tillitsbrudd. Dette er et svik mot den tilliten han er vist som stortingsrepresentant og Frp-politiker. Jeg er glad for at Mazyar Keshvari innrømmer forholdene og beklager.

Jensen beskriver dette som en svært alvorlig sak det må ryddes opp i.

- Samtidig er Mazyar en nær kollega som står i en svært vanskelig sak, så vi er også opptatt av å ta vare på han.

Frp-leder Siv Jensen sier Mazyar Keshvaris fiktive reiseregninger får konsekvenser.

Les også: Reiseregningskandalen: - Dette ville vært avskjedsgrunn

Hun gjør det helt klart at dette vil få følger.

- Jeg mener politikere skal behandles som folk flest, men det er Stortinget som må ta den beslutningen basert på hvordan de vurderer saken. Denne saken får konsekvenser for Mazyar Keshvaris politiske karriere.

Hun sier politikere er avhengige av tillit.

- Den tilliten har Mazyar Keshvari misbrukt. Men dette er først og fremst en sak mellom Stortinget og Mazyar Keshvari. Som parti vil vi følge opp det partimessige i våre organer. Han er for tiden sykmeldt og ikke aktiv i noen verv, sier Jensen.

Mest sett siste uken