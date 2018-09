Ketil Solvik-Olsen: - Fordeler og ulemper med å være nestleder fra USA

Ambisjonene er soleklare hos vår avgåtte samferdselsminister.

OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET (Nettavisen): En populær og beveget statsråd har takket av for å reise ett år til USA med familien.

Mandag klokken 16 skal Frps sentralstyre avgjøre om han kan fortsette som Frp-leder.

Selv mener han det er fullt mulig.

- Hvordan?

- Jeg har lyst til å være med å bidra til politisk arbeid i Frp, jeg har fortsatt mye å gi og synes prosjektet er utrolig spennende. Det kan være upraktisk at jeg sitter i USA, samtidig vil jeg få mer tid til å tenke og jobbe med partipolitikk, derfor har jeg invitert sentralstyret til å velge det de synes er mest gunstig, sa Solvik-Olsen til Nettavisen etter at han lukket døren til statsrådkontoret.

Statsminister Erna Solberg ønsket Ketil Solvik-Olsen tilbake i regjering, noe denne varme klemmen bekrefter.

- Hvordan ser du for deg dette?

- Jeg kommer til å fortsette å følge med norsk politikk, hvor mye av dekningen skjer på Internett. Det er både enkelt og billig å ringe hverandre, samtidig som det er noe med det å sitte i samme rom og diskutere i fortrolighet. Derfor er det fordeler og ulemper med at jeg blir sittende som nestleder.

- Smigret av Erna

- Hvor spent er du på avgjørelsen som faller mandag?

- Jeg lever godt med begge beslutninger. Jeg kommer til å være med og bidra uansett, det viktigste er å være en del av dette laget. Så en glad Frp-er, det blir jeg garantert videre.

- Er det noen åpning for at du trer inn i regjeringen om et år?

- Jeg tror ingen av oss skal ta for gitt hvem som sitter regjeringen om et år, ingen stoler er reservert, men å få de takkeordene fra Erna som jeg fikk, tar jeg som et kompliment og litt smigrende at en statsminister sier «på gjensyn».

- Lyst til å styre landet videre

Han legger ikke skjul på at det innebærer mye hardt arbeid og frustrasjoner å sitte i regjering, men:

- Jeg kan godt tenke meg å være med å styre landet videre!

Frps sentralstyremøte er ventet å vare til klokken 18, og da blir det et pressemøte. Mest sannsynlig blir Sylvi Listhaug konstituert som nestleder etter Per Sandberg.

