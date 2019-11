Ketil Solvik-Olsen kan tenke seg å bli partileder etter Siv Jensen

Den tidligere samferdselsministeren åpner opp om framtiden.

Nestleder Sylvi Listhaug er regnet som den sterkeste kandidaten til Frp-tronen den dagen Siv Jensen ikke ønsker å fortsette. Nå forteller Ketil Solvik-Olsen til Dagbladet at han også kan tenke seg partiledervervet.

Uttalelsene kommer i forbindelse med selvbiografien hans som lanseres 7. november. I forhåndsomtalen skriver Jæren forlag blant annet at Frp bør ha som mål å ha statsministeren i en fremtidig regjeringskonstellasjon:

- Det jeg prøver å kommunisere er at Frp skal komme tilbake igjen på vårt toppnivå og ha ambisjoner om å være et statsministerparti. Vi får enda mer makt, og enda mer gjennomslag, hvis vi sitter med statsministeren, sier Ketil Solvik-Olsen til Dagbladet.

Les også Venstre og Frp: Nå krangler de igjen

Han forteller videre at Siv Jensen da vil være den naturlige statsministerkandidaten, og ville vært en utmerket statsminister, før han legger til at hennes regime i partiet vil ta slutt på et eller annet tidspunkt.

- Siv har sørget for at det er mange gode kandidater som kan etterfølge henne, forteller han.

Les også Frp-topp brukte dobbeltstemme for å sikre egen lønn

På spørsmål om han er en av dem forteller Solvik-Olsen at han ikke kommer ta initiativ til at Siv skal gå av, men at han kunne tenkt seg lederstillingen:

- Ja, men jeg kommer ikke til å gå over lik, det er ikke min stil. Det viktigste er å få en god ledertrio, som representerer partiets bredde på en god måte, som kan kommunisere Fremskrittspartiets politikk og som har brei støtte. Hvis jeg ikke trengs i en slik ledertrio, så er det greit. Jeg har fått såpass mange henvendelser fra folk at hvis skjebnen tar meg inn i næringslivet i stedet, så lever jeg godt med det.