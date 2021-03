Khashoggis forlovede raser: - Straffes umiddelbart

Jamal Khashoggis tyrkiske forlovede krever at Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman blir straffet for drapet på Khashoggi i 2018.

USA offentliggjorde fredag en CIA-rapport der kronprinsen anklages for å ha godkjent drapet på Khashoggi i Saudi-Arabias generalkonsulat i Istanbul mens hans forlovede Hatice Cengiz ventet på ham utenfor.

– Det er essensielt at kronprinsen, som ga ordre om det brutale drapet på en uskyldig person, blir straffet umiddelbart, skriver Cengiz i en uttalelse etter offentliggjøringen av CIA-rapporten.

Khashoggi var en saudiarabisk journalist som bodde i USA og skrev for Washington Post. Han ble drept da han oppsøkte konsulatet for å hente papirer han trengte for å gifte seg med Cengiz.

Trass i at president Joe Biden besluttet at rapporten skulle gjøres offentlig, innførte han ingen sanksjoner mot bin Salman av frykt for at det ville ødelegge forbindelsene til en viktig alliert.

Det ble imidlertid innført sanksjoner mot en rekke andre saudiarabere som anklages for å ha vært involvert i drapet, og Biden gjorde det klart at han kun vil forholde seg til landets konge, og ikke til bin Salman.

FNs spesialrapportør for utenomrettslige likvideringer og vilkårlige henrettelser, Agnès Callamard, uttrykte også skuffelse over USAs respons og kalte det svært bekymringsfullt at det ikke reageres hardere mot bin Salman.

– Etter min mening er det svært problematisk, for ikke å si farlig, å erkjenne noens skyld og så si til vedkommende at man ikke vil gjøre noe, sier hun.

– Jeg ber USA om å handle på grunnlag av det som er avdekket, og å sanksjonere MBS (bin Salman) for det han har gjort, sa hun videre.

