Kilder: May kan beordre Syria-angrep uten å spørre Parlamentet

Britenes statsminister Theresa May er tilsynelatende klar til å bidra i et eventuelt angrep i Syria uten godkjenning fra de folkevalgte, ifølge BBCs kilder.

Labour-leder Jeremy Corbyn sa onsdag at Parlamentet må få si sin mening når det gjelder et eventuelt militært angrep mot Syria som reaksjon på et påstått kjemisk angrep i helgen.

Onsdag kveld siterer BBC «godt plasserte kilder» i regjeringen som mener May anser behovet for en reaksjon som presserende. Hun beskriver det påståtte kjemiske angrepet som skal ha krevd minst 40 menneskeliv i Douma utenfor Damaskus, som avskyelig.

Statsministeren er tilsynelatende motvillig til å be sin allierte USA, som har truet med å angripe Syria, om å vente med en militærreaksjon til hun har fått konsultert Parlamentet, ifølge kildene.

Som følge av president Donald Trumps trusler mener observatører at USA vil kunne gå til angrep i Syria innen få dager.

Opposisjonsleder Corbyn advarer om at bombing kan trappe opp situasjon.

– Vi ønsker ikke bombardering som fører til en opptrapping og en varm krig mellom USA og Russland i Syrias luftrom, sier Corbyn.

BBC påpeker at May formelt sett ennå ikke har gitt Bashar al-Assads regjering skylden for gassangrepet. Assad og hans russiske allierte benekter at det har skjedd et kjemisk angrep i Syria. Uavhengige eksperter fra Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) har sagt at det kan ta en måned før resultatet av deres gransking er klar, men under et møte i FNs sikkerhetsråd tirsdag sørget Russland for at OPCW ikke har mandat til å slå fast hvem som sto bak angrepet.

USAs forsvarsminister Jim Mattis sa onsdag at Pentagons undersøkelser av angrepet fortsatt pågår.

