Kilder: Sylvi Listhaug får toppverv

Saken oppdateres.

Kilder sier til TV 2 og Dagbladet at Sylvi Listhaug blir finanspolitisk talsperson i Frp når partiet nå er ute av regjeringen. Siv Jensen blir da parlamentarisk leder, og nåværende parlamentarisk leder, Hans Andreas Limi skal, ifølge TV 2s kilder bli med Listhaug inn i finansfraksjonen.

Kabalen om fremtredende verv i Frp er fremdeles ikke lagt, og alle verv skal altså ikke være fordelt. Partiet holder i dag strategiseminar på Gardermoen.

Ifølge TV 2s kilder ligger det an til at tidligere samferdselsminister, Jon Georg Dale går inn i energi- og miljøkomiteen, mens det skal se ut til at Jon Engen-Helgheim skal fortsette som innvandringspolitisk talsperson.