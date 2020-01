Kilder til NRK: Frp vurderer omkamp om lovforslaget som ledet til Listhaugs avgang

Lovforslaget kan dukke opp igjen når Siv Jensen og Erna Solberg møtes mandag.

Kilder som skal være tett på prosessen sier til NRK at forslaget om å gjøre det lettere å frata mennesker statsborgerskap kan være et av kravene når Siv Jensen møter statsminister Erna Solberg mandag.

De to skal da gå gjennom Frps kravliste etter at Frp har truet med å gå ut av regjering dersom de ikke får gjennomslag for flere saker. Bakgrunnen er at norske myndigheter mot Frps vilje bidro til å hente hjem den IS-siktede kvinne, som skal lande på Gardermoen sammen med sine to barn fredag kveld eller natt til lørdag. Siv Jensen har uttalt at saken kommer på toppen av en langvarig periode der partiet ikke har fått gjennomslag for viktige saker for partiet.

På listen med krav skal det, ifølge kilder NRK har snakket med trolig være lite som vil koste særlig mye penger. NRK skriver at det trolig vil være snakk om enkeltpunkter i terrorlovgivning, utlendingsloven og strafferammene for brudd på paragrafer i de to nevnte lovene det kan være snakk om.

– Det er viktig for oss at det er vanskelig for Solberg å si nei til våre krav. Hun må tvinges til å velge oss bort, sier en Frp-kilde til NRK.

Et mulig krav flere skal ha trukket frem er forslaget om å lettere kunne frata norsk statsborgerskap. Frp Har lenge ønsket å gjøre det lettere å frata statsborgerskap hos hjemvendte fremmedkrigere med dobbelt statsborgerskap.

Dette forslaget var også bakgrunnen for at daværende justisminister Sylvi Listhaug gikk av etter å ha lagt ut en Facebook-post våren 2018. Innlegget viste et bilde av maskerte menn med våpen og teksten «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet. Lik og del», og ble lagt ut etter at forslaget ble stemt ned på Stortinget.

Les også: Dette er IS-kvinnen

Les også: Ni ganger har Frp truet med å forlate regjeringen