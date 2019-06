Kilder til NRK: Går mot tvungen lønnsnemnd

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) har kalt partene inn til møte i den pågående sykehusstreiken.

Sykehusstreiken startet 29. mai og ble først trappet opp 11. juni. Seks helseforetak er rammet, og onsdag ble det varslet at streiken trappes ytterligere opp mandag 24. juni. De fagorganiserte streiker for at også ansatte i mindre deltidsstillinger skal få pensjon fra første krone.

Søndag har arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) kalt partene inn til et møte klokka 16.

Tvungen lønnsnemnd

Ifølge NRK sier flere uavhengige kilder fra begge sider i konflikten til dem at dette normalt innebærer at det går mot tvungen lønnsnemnd.

– Jeg kan ikke se noen annen grunn til at vi er innkalt til et slikt møte, sier en person som har vært tett på forhandlingene til NRK.

Tvungen lønnsnemnd er et tvangstiltak som innebærer at myndighetene griper inn og beslutter at konflikten skal avgjøres ved lønnsnemnd, normalt Rikslønnsnemnda.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie kaller inn til møte i sykehusstreiken. Foto: Ole Berg-Rusten Foto: (NTB scanpix)

765 i streik

YS Spekter har varslet at de vil ta ut ytterligere 56 Delta-medlemmer i sykehusstreiken fra mandag 24. juni, mens LO trapper opp streiken med i alt 87 medlemmer ved Oslo universitetssykehus, Sørlandet Sykehus, Vestre Viken, Sykehuset Vestfold og Akershus Universitetssykehus.

Totalt vil dermed 810 ansatte være i streik fra mandag.

– Nå forventer vi svar på det vi spør om. Den øredøvende stillheten fra arbeidsgiver på spørsmålet om pensjon fra første krone provoserer de streikende. Streikeviljen er stor, sa leder av YS Spekter og forbundsleder i Delta, Lizzie Ruud Thorkildsen i en pressemelding tidligere denne uken.

– Vi opplever stor støtte både fra kolleger, publikum og pasienter. Pensjon fra første krone for alle, er et krav om likebehandling, likestilling og rettferdighet, sier Ruud Thorkildsen.

Ufravikelig krav

Nestleder Sissel M. Skoghaug i Fagforbundet har sagt at kravet om pensjon fra første krone er ufravikelig.

– Det hører ingen sted hjemme at disse arbeidstakerne ikke skal tjene opp pensjon. Det er et pensjonssvik, det finnes ikke andre ord.

Streiken rammer blant annet timeoppfølging, dokumentasjonsarbeid, vedlikehold av medisin-teknisk utstyr, kjøkken og servering, renhold, pasient- og varetransport på de berørte sykehusene.

Fagforeningene har sagt at de har vært forsiktige med å ta ut for mange i streik for å unngå at de blir rammet av tvungen lønnsnemnd. Det kan skje om streiken truer liv og helse.

Sykehusstreiken gjelder LO-forbundene Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, EL og IT og Creo og YS-forbundene Delta og Parat.