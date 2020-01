Kilder til NRK: Siv Jensen har innkalt til krisemøte - Frp kan være på vei ut av regjering

Frp har kalt inn til krisemøte mandag - kilder tror partiet er på vei ut av regjering.

Mandag skal Fremskrittspartiet avholde ekstraordinært landsstyremøte, ifølge NRK. Medlemmer skal ha blitt bedt om å være tilgjengelig.

Medlemmer av Frps landsstyre er bedt om å holde seg tilgjengelig for landsstyremøte per telefon fra og med mandag klokken 12. Det opplyser det som beskrives som sentrale kilder i partiet til NRK.

Planen har vært at Frp-leder Siv Jensen skal møte statsminister Erna Solberg (H) mandag (20. januar) for å drøfte Frps krav til å forsette i regjering.

En skissert frist for Solberg til å svare har ifølge NRK vært neste mandag, 27. januar. Da skal Frp avholde en strategikonferanse.

Men NRK skriver at det søndag kveld, etter et møte i partiledelsen, kom en uventet innkalling til landsstyremøte.

I innkallingen heter det at «partiledelsen ønsker å informere landsstyret om den aktuelle situasjonen og inviterer til telefonkonferanse mandag».

En kilde sier til kanalen at det er mulig Frp forlater regjeringen i løpet av kort tid uten å i det hele tatt stille noen krav til Solberg.

Bakgrunnen for saken er regjeringens beslutning om at hente en terrorsiktet kvinne og hennes to barn til Norge, en beslutning Frp er sterkt imot.

Skulle opprinnelig diskutere krav overfor Erna

Søndag ettermiddag var Frp-leder Siv Jensen, nestlederne Sylvi Listhaug og Terje Søviknes og parlamentarisk leder Hans Andreas Limi samlet på partikontoret i Oslo for å diskutere hvilke krav som skal stilles for å fortsette i regjeringssamarbeidet, ifølge Aftenposten.

Solberg møter Jensen mandag for å «gå gjennom de tiltakene Frp har varslet at de vil legge fram», het det i en knapp uttalelse NTB fikk fra de to før helgen. Verken tid, sted eller hvem som skulle delta på møtet ble opplyst.

Flere fylkesledere ber Jensen ta partiet ut av regjering

Søndag skriver Aftenposten at flere fylkesledere i Frp ber partilederen ta partiet ut av regjeringen. Fra før har Odd Eilert Persen i Troms og Finnmark Frp sagt klart og tydelig at partiet bør gå ut av regjeringen. Nå får han følge av Frps fylkesleder i Møre og Romsdal, Frank Sve, Johan Aas i Innlandet Frp og Dagfinn Henrik Olsen i Nordland Frp, skriver Aftenposten.

– Nok er nok. Jeg mener Frp nå bør gå ut av regjering, sier Sve.

– Det er like greit å gå ut av regjering nå. Frp er blitt dolket i ryggen på en slik måte at vi ikke lenger kan snakke om noe samarbeid med de andre partiene, sier Aas.

– Nok er nok. Det er ikke heldig for noen av partene i regjeringen at dette fortsetter, sier Olsen.

