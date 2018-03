Etter det statskanalen erfarer vil ikke statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Siv Jensen (Frp) ta grepene KrF ønsker seg før stortingsmøtet tirsdag.

Verken Solberg eller Jensen la press på justisminister Sylvi Listhaug for å få henne til å trekke seg under krisemøtet i Statsministerboligen mandag kveld, sier regjeringskilder NRK har snakket med.

Listhaug signaliserte heller ikke selv at hun har noen plan om å gå av.

De samme kildene sier at Solberg kommer til å stille kabinettsspørsmål, og at regjeringen ikke vil foreta seg noen «grep» for å imøtekomme KrF, slik KrF-leder Knut Arild Hareide mandag sa regjeringen måtte dersom de vil unngå mistillit.

