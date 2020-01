Kilder tror passasjerflyet i Iran ble skutt ned

Pentagon-kilder tror flyet i Iran ble skutt ned ved en feil.

NEW YORK (Nettavisen/NTB) Flyet som styrtet i Iran like etter avgang onsdag, ble skutt ned av et iransk rakettforsvarssystem ved en feiltakelse, hevder en Pentagon-kilde.

Også en høytstående etterretningskilde i USA og en irakisk etterretningskilde oppgir disse opplysningene overfor Newsweek.

Torsdag kveld sier også president Donald Trump at han ikke tror at flystyrten skyldes en teknisk feil, melder CNBC.

Boeing 737-800-flyet fra Ukraine International Airlines styrtet bare minutter etter avgang fra flyplassen i Teheran tirsdag.

Blant de 176 som omkom i ulykken, var det 82 iranere, 63 canadiere, ti svensker, fire afghanere, tre briter og minst to ukrainere.

Flystyrten utenfor Teheran, som skjedde få timer etter at Iran angrep to amerikanske militærbaser i Irak, har utløst en rekke spekulasjoner og rykter, blant annet om funn av missilrester ved flyvraket. På bildet kan man se det aktuelle flyet som styrtet Ukrainian, en Boeing 737-800 UR-PSR. Foto: AP Photo/Oleg Belyakov

- Skutt ut fra et russiskprodusert luftvernsystem

Flyet ble angivelig truffet av et missil skutt ut fra et russiskprodusert luftvernsystem kalt Tor M-1, i Nato kjent som Gauntlet, opplyser de tre kildene til magasinet.

To Pentagon-kilder mener hendelsen skjedde ved en feiltakelse som følge av at det iranske rakettforsvarssystemet trolig var blitt aktivert etter at Iran hadde angrepet to militærbaser i Irak med missiler.

Missilangrepet mot basene var svar på at USA likviderte den iranske generalen Qasem Soleimani i Bagdad 3. januar. Flystyrten fant sted noen timer etter angrepet mot militærbasene.

USAs sentralkommando, som har Pentagons oppsyn med Midtøsten, avviser å kommentere saken overfor Newsweek.

Storbritannias statsminister Boris Johnson ser med «stor bekymring» på saken og krever en «fullstendig, troverdig og åpen» etterforskning for å finne ut hvorfor flyet styrtet. Det opplyste hans kontor torsdag etter at Johnson hadde snakket med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj på telefon.

Kaos om den svarte boksen

Det ukrainske flyets såkalt svarte bokser, ferdskriveren og taleregistratoren, er funnet og kan gi svar på hva som forårsaket flystyrten utenfor Teheran.

Irans luftfartsdirektør Ali Abedzadeh sa onsdag at det var uaktuelt å dele informasjon med flyprodusenten Boeing eller amerikanerne, men hevder nå å ha blitt feilsitert av det iranske nyhetsbyrået Mehr.

Abedzadeh forsikrer at både USA som produsentland, samt Canada og Sverige som mange av de omkomne passasjerene kom fra, vil bli holdt løpende orientert.

I henhold til gjeldende regler leder Irangranskingen og kan selv velge hvem de ønsker bistand fra, skriver TU.

Amerikanske NTSB, britiske AAIB og franske BEA er blant laboratoriene som har utstyr for å lese av ferdsskrivere og taleregistratorer fra fly, ifølge tidsskriftet.

Rykteflom

Flystyrten utenfor Teheran, som skjedde få timer etter at Iran angrep to amerikanske militærbaser i Irak, har utløst en rekke spekulasjoner og rykter, blant annet om funn av missilrester ved flyvraket.

Bilder fra stedet hevdes å vise et stridshode som tilhører det russiskproduserte luftvernsystemet Tor M1/9K331, men dette blir avvist fra iransk side.

Lederen for den iranske flyhavarikommisjonen, Hassan Rezaeifar, sier til The Aviation Herald at det ikke er gjort slike funn og at det foreløpig er konkludert med at flyet ikke ble skutt ned eller utsatt for en terrorhandling.

Blomster og lys foran bilder av besetningen som var om bord flyet som styrtet i Iran. Bildet er tatt på Boryspil-flyplassen utenfor Kiev onsdag. Foto: Efrem Lukatsky / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Sju teorier

Ukraina har sendt flere titalls etterforskere til Iranfor å bistå i granskingen etter ulykken, og landets myndigheter utelukker foreløpig ingenting.

– Vi jobber for øyeblikket med sju ulike teorier om hva som skjedde i Iran, sier Oleksij Danilov i Ukrainas nasjonale sikkerhets- og forsvarsråd.

Kollisjon med en gjenstand i luften, et bakke-til-luft-missil, en eksplosjon i en motor grunnet teknisk feil og en eksplosjon om bord grunnet terror er blant teoriene, ifølge Danilov, som understreker at det foreløpig ikke er noe som tyder på at flyet ble skutt ned.

Granskere arbeider på åstedet for flystyrten i Iran onsdag. Det er fortsatt uklart nøyaktig hva som forårsaket styrten. Foto: Akbar Tavakoli (AFP)

Brant

Iranske luftfartsmyndigheter la torsdag morgen fram en foreløpig rapport der det går fram at flygerne ikke kontaktet flygeledelsen for å be om hjelp før flyet styrtet.

Øyenvitner, inkludert mannskapet på et annet fly, har beskrevet at de så flyet i brann før det traff bakken, heter det i rapporten.

Dette er i tråd med en video fra det iranske nyhetsbyrået ISNA som viser et brennende objekt på himmelen og en påfølgende eksplosjon.

(NTB)