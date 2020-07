Kilometerlang kø før fergeleiet til Lofoten

Søndag var det kø på over én kilometer for å komme fram til fergeleiet til Lofoten. Mannskapet har aldri før opplevd så stor pågang.

– Det er over en kilometer med kø, sier trafikkoperatør Bente Nyland ved Veitrafikksentralen til NRK.

Ved Bognes fergekai er det to fergeleier som ligger like ved hverandre. Trafikken til Skarberget på E6 flyter fint, men det for Bognes–Lødingen var tett trafikk.

– Det er til tross for at vi ikke har den utenlandske turismen i år. Det er mange nordmenn som har valgt å feriere i Nordland i år, sier Nyland.

Det er ingen ekstra ferger å sette inn for å ta unna køen. Veitrafikksentralen opplyser at det er satt ut skilt for å varsle folk om at det er kø, men at det for øvrig er lite å gjøre.

Politiet i Nordland bekrefter at det er køproblemer, men er ikke kjent med at det har oppstått konkrete trafikkfarlige situasjoner.

