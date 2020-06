Kim elsker vestlig pop og sport, men nå gjør han helomvending

Nord-Korea advarer mot «forgiftning» og «usynlige fiender».

Nord-Koreas statsstyrte medier går nå ut med en advarsel om den «ideologiske og kulturelle forgiftningen» fra vestlige filmer, musikk og språk. Dette anses å være en sjelden erkjennelse om landets sårbarhet overfor utenlandsk påvirkning.

En lederartikkel i den offisielle avisen Rodong Sinmun omtalte produkter fra vestlig kultur som «usynlige fiender», skriver den engelskspråklige sørkoreanske avisen The Chosun Ilbo.

Elsker vestlig kultur

Paradoksalt nok har landets leder, Kim Jong-un, en stor forkjærlighet til vestlig popmusikk og sport - en interesse han også pleiet da han gikk på skole i Sveits.

«Imperialistenes grep med ideologisk og kulturell forgiftning blir stadig mer ondskapsfull for å oppløse oss innenfra ved å forringe vårt folks revolusjonære bevissthet,» lyder advarselen i lederartikkelen, som er gjengitt av The Times.

«Usynlige fiender er langt mer forferdelig enn dem vi kan se. Nå planlegger imperialistene desperat å skjule deres råtne ideologi og kultur i tekster, melodier og dagligdagse nødvendigheter,» lyder budskapet.

Moderne teknologi har gjort sitt inntog i det hermetisk lukkede landet. CD-er, DVD-er og minnebrikker med vestlige filmer, musikk og TV-programmer blir smuglet inn i landet. Det til tross for strenge straffer for dem som blir oppdaget med den slags type produkter.

TV-spill og James Bond

Kim Jong-un hadde stor glede av vestlig kultur da han gikk på prestisjeskolen International School of Berne i Sveits som ung. Kims faktiske identitet som sønn av Nord-Koreas leder Kim Jong-il, ble holdt skjult under oppholdet i Sveits, og han utga seg for å være et nordkoreansk diplomatbarn.

Tidligere klassekamerater fra tiden i Sveits har fortalt at Kim elsket basketball og inviterte gjerne med seg venner hjem for å spille dataspill og se på James Bond-filmer.

- Han var omringet med de beste gadgetene som resten av barna ikke hadde råd til. TV-er, videospiller, en Sony Playstation. Han hadde en egen kokk, en sjåfør og en privatlærer, har en tidligere skolekamerat uttalt i et intervju.

Kim skal ha helt uventet og plutselig sluttet på prestisjeskolen i Sveits. Ifølge noen rykter skal faren Kim Jong-il ha gått lei av å betale for en utdanning som ikke førte noen vei. En annen grunn kan være at Kim Jong-il ikke likte at sønnen forelsket seg i amerikansk kultur, skriver Daily Mail.

Kim Jong-un, kona og Dennis Rodman nyter en bedre middag i Pyongyang i 2013. Foto: Kcna (AFP)

Stor fan av Michael Jordan

Kim Jong-un har også vist seg å være en stor tilhenger av det amerikanske basketballaget Chicago Bulls med Michael Jordan i spissen.

Kim skal angivelig ha invitert selveste Michael Jorden til Nord-Korea. Men da basketstjernen avviste invitasjonen, måtte Kim ta til takke med Jordans tidligere lagkamerat Dennis Rodman.

- Vi inviterte Michael Jordan, men han ville ikke komme, så vi inviterte deg, skal Kim ha sagt til Rodman, ifølge Rodman selv.

Rodman takket altså ja til invitasjonen og har besøkt Kim i Nord-Korea ved flere anledninger. Han har nylig uttalt at Kim viste stor glede over vestlig musikk, og at de sammen lyttet til store hiter av blant annet Pearl Jam og Rolling Stones. Rodman har også fortalt at de to fikk se en opptreden i Nord-Korea hvor 18 jenter framførte kjenningsmelodien til TV-serien Dynastiet – selve symbolet på den amerikanske kapitalismen på 1980-tallet.

Drakk drinker og så på basket

Rodman er trolig den eneste amerikaneren som har fått et innblikk i privatlivet til Kim. Basketstjernen har tidligere uttalt at Kim, som er øverste leder for den isolerte atommakten, er mer interessert i å lytte til popmusikk enn å starte en atomkrig.

Rodman besøkte Nord-Korea første gang i 2013 i forbindelse med innspillingen av TV-programmet «Vice». Rodman spiste middag, drakk drinker og så på basketballkamp sammen med Kim Jong-un under det første besøket. Rodman har fått kritikk for å ha omtalt diktatoren som en fin person, og hevdet at de to hadde blitt venner.