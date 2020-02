Kina frigir den største coronavirus-studien av sitt slag

Kina har studert 70.000 coronavirus-smittetilfeller. Dette fant de ut.

Kinesiske helsemyndigheter har publisert den største studien som hittil er gjennomført på utbruddet av coronaviruset.

Helsemyndighetene har analysert over 70.000 smittetilfeller i Kina. Rapporten ble publisert mandag kveld.

Dataen fra Det kinesiske senteret for smittekontroll og smittevern (CCDC) fant ut at mer enn 80 prosent av sykdomstilfellene har hatt et mildt sykdomsforløp, mens det er syke og eldre som er mest utsatt for den nye viruset Covid-19, også kalt det nye coronaviruset eller Wuhan-viruset.

Den gjennomsnittlige dødsraten ligger på 2,3 prosent, ifølge rapportens funn som er gjengitt av BBC.

Les også: WHO med oppløftende nyheter om coronaviruset

Høyest dødsrate i Hubei

I Hubei-provinsen, som er den mest virusberørte regionen i Kina, ligger dødsraten på 2,9 prosent, mens den er på 0,4 prosent for resten av landet.

De siste tallene fra kinesiske myndigheter viser at det er registrert 1868 dødsfall og 72.436 smittetilfeller i landet.

Mer enn 12.000 har blitt helt friske, opplyser myndighetene.

Forskerne bak studien, som ble publisert i Det kinesiske tidsskriftet for epidemiologi, har analysert 72.314 bekreftede og mistenkte smittetilfeller i Kina.

Les også: Senator i USA sprer konspirasjonsteori om coronaviruset

- 14,8 prosent for de over 80

Rapporten inneholder svært detaljerte opplysninger om omfanget av utbruddets helsekonsekvenser, og viser at 80,9 prosent av de smittede har et mildt sykdomsforløp, 13,8 prosent er alvorlige tilfeller mens 4,7 prosent beskrives som kritiske tilfeller.

For de smittede som er over 80 år gamle, er dødsraten på hele 14,8 prosent, viser rapportens funn.

For barn opptil ni år har det ikke vært noen dødsfall. Dødsraten for smittede i aldersgruppen opptil 39 år ligger på 0,2 prosent.

Les også: Corona-virus: Det hvite hus usikre på om Kina er helt ærlig

Dødsraten øker gradvis med alder

For de neste aldersgruppene øker dødsraten gradvis. For folk i 40-årene ligger dødsraten på 0,4 prosent, for dem i 50-årene er dødsraten på 1,3 prosent, mens for dem i 60- og 70-årene er dødsraten på henholdsvis 3,6 prosent og 8 prosent.

Studien viser også at menn er mer utsatt enn kvinner. Mennene har en dødsrate på 2,8 prosent, mens kvinner har en dødsrate på 1,7 prosent.

Mest utsatte pasientgruppene

Studien har også sett på hvilke sykdomskombinasjoner som er mest risikoutsatte. Studien viser at den mest risikoutsatte pasientgruppen er dem med hjerte- og karsykdommer, etterfulgt av diabetes, kroniske respiratoriske sykdommer og hypertensjon (høyt blodtrykk).

Studien viser også at epidemikurven med symptomer (utbruddets forløp i tid) toppet seg rundt tidsperioden 23. til 26. januar, mens kurven har begynt å avta fram mot 11. februar.

Les også: Kina: Tallet på nye virussmittede går ned

Studien antyder at den nedadgående trenden i epidemikurven kan innebære at «isolering av hele byer, formidling av kritisk informasjon (som for eksempel viktigheten av håndhygiene, ansiktsmasker og oppsøke behandling) via flere kanaler, og mobilisering av raske responstiltak i flere sektorer, bidrar til å bremse epidemien».

Studien viser også at helsepersonell er utsatt, ettersom de utgjør 1716 smittetilfeller og fem dødsfall.

Per 14. februar har 75 personer i Norge blitt testet for det nye viruset. Ingen av testene er positive, ifølge Folkehelseinstituttet.

Vanlig sesonginfluensa forårsaker anslagsvis tre til fem millioner alvorlige sykdomstilfeller på verdensbasis hvert år, ifølge WHOs tall fra 2018. Mellom 290.000 og 650.000 personer dør som følge av sesonginfluensa, hvorav flesteparten er personer over 65 år.