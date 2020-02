Kina har bannlyst iPhone-spill hvor du skal spre et virus til hele verden

Mener det 8 år gamle spillet har innhold som er ulovlig i Kina.

Med 130 millioner spillere har Plauge Inc. har vært en braksuksess for den lille spillutvikleren Ndemic.

Målet i spillet er å ta livet av alle mennesker i hele verden. Dette skal du gjøre ved å spre og mutere forskjellige former for virus og bakterier - samtidig som du må hindre at verden klarer å utvikle effektive vaksiner og mottiltak.

Det hele høres heller morbid ut, men spillet har har en betydelig pedagogisk side: Det amerikanske smitteverninstituttet CDC omtalte allerede i 2013 det i positive ordelag fordi det også gir spillerne en god innsikt i hvordan en pandemi kan spre seg - og hva som er effektive mottiltak.

Før nyttår utvidet også spillet med en egen modus der målet var å spre falske nyheter verden over via de samme mekanismene.

Corona-blest

Etter at coronaviruset Covid-19 dukket fikk spillet en ekstra boost, med en uventet bivirkning: Utviklerne kunne fortelle at de hadde fått en god del henvendelser om spillet kunne fungere som en simulator for hvordan viruset ville spre seg i den virkelige verden.

I en pressemelding måtte selskapet minne folk om at «Plague Inc er et spill, ikke en vitenskapelig modell og at det nye coronavirus-utbruddet er en høyst virkelig situasjon som rammer store mengder mennesker. Vi vil alltid anbefale at spillere får sin informasjon direkte fra lokale og globale helsemyndigheter».

Kastet ut av Apples app-butikk

Men nå melder selskapet at de er kastet ut av Apples nettbutikk i Kina. Avgjørelsen er ikke tatt av Apple, men av kinesiske myndigheter fordi spillet etter sigende har innhold som er ulovlig i Kina.

- Det er ikke klart om fjerningen har sammenheng med det pågående coronautbruddet som Kina står overfor, skriver Ndemic, og påpeker at de for tiden jobber med nettopp CDC for å se om spillet kan brukes til å spre informasjon om Covid-19.

- Vi jobber hardt for å finne en måte for å få spillet tilbake i hendene til kinesiske spillere, men som lite, uavhengig spillstudio i England er oddsen ikke på vår side, skriver de.

Falske nyheter-oppdatering kan være skyldig

Ifølge Ars Technica kan avgjørelsen til kinesiske myndigheter ha en annen forklaring enn hva man skal tro. Analytiker Daniel Ahmad skriver på Twitter at Plauge Inc er det eneste spillet i sin sjanger som er fjernet, og at årsaken kan være en oppdatering i spillet som kom før jul:

- Spillet eksisterte uten problemer før de oppdaterte spillet med «Fake News»-modus. Kina forbyr falske nyheter i spill, spesielt sensitiv informasjon om myndighetene, påpeker han.

Det skal nevnes at spillet ikke sprer falske nyheter, men at du simulerer hvordan en falsk nyhet om for eksempel vaksinemotstand kan spres.