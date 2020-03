Kina har ført oss bak lyset

Samtidig som Kina aktivt har tildekt omfanget av COVID-19 og etterhvert har brukt COVID-19 til å splitte Vesten, takker vi dem for at de tilsynelatende kommer til vår unnsetning.

Man skal selvfølgelig være takknemlig for all den hjelp man mottar, men man bør også innse hvordan man har endt opp i den situasjonen som verden nå står i.

Mens demokratiske land og land uten tilstrekkelig global makt og innflytelse må melde inn reelle tall om antallet Covid-19 smittede, kan land som Kina melde inne det som måtte passe dem. Denne praksisen medfører at vi aldri kommer til å forstå det reelle omfanget av COVID-19 iblant annet Kina, noe som igjen vil medføre at tiltak basert på en kinesisk modell vil være vanskelig å ettergå og resultatene så å si umulig å bekrefte.

Ifølge en artikkel i The South China post ble det første tilfellet oppdaget i 17. november 2019. Videre fortelles det at det ble rapportert 1-5 nye tilfeller daglig fram til 20. desember 2019. det totale antallet var da 60 smittede.

For samme tidslengde hadde tallene i Italia gått fra 3 stk smittede (15.februar) til over 53 000 smittede (20 mars), i Tyskland for samme tidsperiode ser man at antall smittede går fra 16 stykker til nær 20 000 smittede.

Sør-Korea er et annet interessant tilfelle. Lenge var Korea det landet i verden som gjennomførte flest COVID-19 tester pr millioner innbyggere. Landets smitteantall for samme tidslengde som kina gikk fra 28 personer til over 8500 smittede. Det må også legges til at Sør- Korea raskt igangsatte en rekke kraftige tiltak for å redusere smittespredningen.

Kina melder om åtte smittetilfeller og sju dødsfall det siste døgnet. Her venter folk som har blitt friske av viruset på å få reise hjem fra karantene i Wuhan i Hubei. Foto: Xiong Qi / Xinhua via AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Dersom tallene fra Wordometers stemmer kan det se ut til at tallene fra Kina er enten feilrapportering, et resultat av manglende testing eller at kinesere har en viss immunitet mot viruset. Men det mest nærliggende er at tallene fra Kina er rent oppspinn, som så mye annet kinesiske myndigheter velger å dele med verden. Kina meldte ikke fra til Who før slutten av desember 2019.

Et hinder for effektive tiltak

I tillegg til mer eller mindre villede forsøkt på å tildekke Covid-19 situasjonen i eget land prøvde kommuniststaten å forhindre effektiv håndtering av smittespredning i en rekke land.

31. januar 2020 innførte en rekke land reiserestriksjon til og fra Kina. Italia var en av disse landene. Dette kom samtidig som Kina hadde store problemer med å håndtere sin egen smittespredning, men det stoppet ikke den kinesiske utenriksministeren fra å trappe opp i den italienske ambassaden i Beijing for å ta en mindre vennskapelig prat med den italienske ambassadøren. Italia opprettholdt reiserestriksjonene.

Ifølge den italienske legen og virologen Giorgio Palù lå det et forslag på bordet i tidligfase av utbruddet i Italia om å isolere tilreisende fra virusets episenter i Kina, men dette forslaget ble forkastet. Den ble opplevd som rasistisk.

Italia var ikke det eneste landet som opplevde Kinas misnøye etter innføringen av reiserestriksjonene. Sør-Korea som har Kina som sitt største eksportmarked opplevde det samme ubehaget og indirekte truslene. Iranse myndigheter som har mistet all kontroll har i det lengste forsøkt å unngå anklager og slå ned på anklager som rettes mot Kina og kinesere.

Kina som hele veien har hatt kjennskap om til omfanget av COVID-19 har altså vært mer opptatt av å verne egne interesser enn å være en ansvarlig aktør i en globalisert verden. En globalisert verden som har har hatt så å si utelukkende positiv effekt på kineseres liv.

En propagandakampanje

Etterhvert som det har blitt kjent hvordan og hvor viruset oppsto og hvordan den spredte seg globalt har kinesiske tjenestemenn forsøkt å tildekke fakta. Et godt eksempel på dette er uttalelser fra den kinesiske ambassadøren i Sør-Afrika. Han uttalte "Selv om epidemien først brøt ut i Kina, betyr det ikke nødvendigvis at viruset stammer fra Kina.", en annen tjenestemann ved kinesiske utenriksdepartementet forsøkte å antyde at det var amerikanske soldater som spredte viruset i den kinesiske byen Wuhan. Det finnes ingen faktagrunnlag som understøtter disse uttalelsene.

Vi ser lignende tendenser her hjemme også. I flere innlegg i norske medier kommer den kinesiske ambassadøren med en rekke beskyldninger rettet mot norske journalister og medier, disse er selvfølgelig forkledd som velmente råd. Ambassadøren påpeker blant annet viktigheten gjennomsiktighet og ærlighet. Det er en prisverdig påpekning. Kinesiske myndigheter bør nok følge denne ambassadørenss råd og utvist ærlighet og åpenhet.