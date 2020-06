Kina har vedtatt ny sikkerhetslov for Hongkong

Folkekongressens stående komité har enstemmig vedtatt å innføre en ny sikkerhetslov for Hongkong som trer i kraft 1. juli, melder flere medier.

Kinas øverste lovgivende forsamling har godkjent den omstridte loven, som forbyr det Kina stempler som løsrivelsesbevegelser, statsfiendtlig virksomhet, terrorisme og samarbeid med fremmede makter, skriver South China Morning Post.

Loven kommer som et svar på de mange og til dels voldelige pro-demokratiske demonstrasjonene som har preget Hongkong det siste året.

Sikkerhetsloven trer umiddelbart i kraft fra onsdag 1. juli, og det er den mest radikale endringen i den delvis selvstyrte regionen siden Storbritannia overførte området til Kina i 1997, skriver Reuters.

Vil ikke kommentere

Motstandere frykter at loven vil ødelegge den politiske friheten og svekke Hongkongs selvråderett fordi lignende lover er brukt til å slå ned på politisk motstand på fastlandet.

Hongkongs 7,5 millioner innbygger har ennå ikke sett innholdet i loven, og Hongkongs leder Carrie Lam nektet på sin ukentlige pressekonferanse tirsdag å kommentere saken fordi møtene i Beijing fremdeles pågikk.

Kina satte de folkevalgte i Hongkong på sidelinjen da de innførte den nye sikkerhetsloven, som ble signert bare seks uker etter at den ble kunngjort.

Trekker seg

Menneskerettighetsgrupper, mange vestlige land og FN har uttrykt bekymring for loven.

Like etter at den ble vedtatt, sa Hongkong-aktivisten Joshua Wong at han trekker seg som leder for demokratigruppen Demosisto. Det skriver nyhetsbyrået Reuters.

Wong sier han kommer til å bli et mål når den nye sikkerhetsloven trer i kraft.

Regjeringen i Taiwan fordømmer lovendringen på der sterkeste, og USA har startet å trekke tilbake deler av den særskilte handelsstatusen som Hongkong har hatt.

USA inndrar Hongkongs særskilte handelsstatus

Handelsminister Wilbur Ross sier USA trekker tilbake Hongkongs unike status og slutter å behandle Hongkong annerledes enn Kina i handelssammenheng.

Årsaken er Kinas intensjon om å innføre nye sikkerhetslover i Hongkong, sier Ross i en uttalelse.

– Risikoen for at sensitiv amerikansk teknologi kan havne i hendene på det kinesiske militæret eller sikkerhetsdepartementet har økt, samtidig som krenkingen av områdets selvråderett fortsetter. Dette er en risiko USA nekter å akseptere og har ført til en tilbakekallelse av Hongkongs særskilte status, uttaler Ross.

President Donald Trump varslet i slutten av mai at han innledet prosessen som vil føre til at Hongkong mister sin særskilte status i handelsforbindelser med USA.

Handelsdepartementet slutter nå å behandle Hongkong fordelaktig i saker som gjelder eksportlisenser og vurderer også andre tiltak, samtidig som USA oppfordrer Kina om å endre kurs.

Kina vil nekte enkelte amerikanere visum

Kina varsler at amerikanere som har oppført seg «dårlig» mot Hongkong, vil kunne bli nektet visum. Tiltaket er et svar på USAs visumnekt for enkelte kinesere.

– For å slå tilbake mot USAs feilslåtte handlinger, har Kina besluttet å innføre visumrestriksjoner mot amerikanske individer som har oppført seg dårlig i forbindelse med saker som omhandler Hongkong, sier talsperson Zhao Lijian i det kinesiske utenriksdepartementet.

Uttalelsen kommer i forkant av at Beijing skal godkjenne den kontroversielle sikkerhetsloven om Hongkong.

USAs utenriksminister Mike Pompeo sa før helgen at USA innskrenker utstedelsen av visum for et ukjent antall kinesiske tjenestemenn som anklages for å ha krenket Hongkongs suverenitet. Avgjørelsen var begrunnet med nye sikkerhetsloven, som vil være overordnet Hongkongs lokale lover.

Hongkong har siden i fjor vært preget av massedemonstrasjoner med krav om mer demokrati og mindre innblanding fra myndighetene i Beijing.

Hongkong ble levert tilbake til Kina fra den britiske kolonimakten i 1997. Avtalen var at territoriet skulle beholde visse friheter fram til 2047 – deriblant et uavhengig rettssystem, en egen lovgivende forsamling og ytringsfrihet.