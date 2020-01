Kina innfører nasjonalt virus-tiltak blant reisende: Hongkong erklærer nasjonal krise

Myndighetene i Hongkong erklærer krise etter virusutbruddet i Kina og strammer tiltakene i et forsøk på å redusere risikoen for flere smittetilfeller i byen.

Tiltakene omfatter stans i all fly- og togtrafikk mellom Hongkong og Wuhan. Alle som ankommer Hongkong fra andre kinesiske byer, må skrive under på en helseerklæring før de slipper inn. Videre holdes skoler og universiteter stengt til 17. februar, opplyste Hongkongs leder Carrie Lam på en pressekonferanse lørdag.

En rekke arrangementer i Hongkong er blitt avlyst, blant annet en nyttårsgalla og et maratonløp i neste måned.

– Vi har ikke hatt noen alvorlige og utbredte infeksjonstilfeller i Hongkong, men vi tar dette på alvor og håper å kunne komme epidemien i forkjøpet, sa Lam.

MASKERT: Besøkende var iført masker da de samlet seg ved Wong Tai Sin-tempelet i Hongkong lørdag for å be og feire nyttår. Foto: Achmad Ibrahim (AP)

Så langt har fem personer i Hongkong fått bekreftet virussmitte. Fire av dem ankom Hongkong med tog fra Fastlands-Kina.

I Fastlands-Kina har 41 virussmittede mennesker mistet livet så langt. Rundt 1.300 har fått påvist smitte. Viruset brøt ut i storbyen Wuhan i den kinesiske provinsen Hubei.

Snart 1.300 døde

Komiteen beordrer tiltakene innført i alle provinser og regioner, og det må iverksettes nødplaner, blant annet opplæring av helsepersonell.

I storbyen Wuhan, der virus-utbruddet har hatt sitt episenter, har hæren utplassert 450 leger på overfylte sykehus.

Lørdagens kunngjøring kom etter at dødstallet etter virus-utbruddet har nådd 41. Antall mistenkte smittetilfeller nærmer seg 1.300. Virussmitte har også blitt bekreftet i ni andre land.

Kinesiske forskere tror at lungeviruset kan ha smittet mennesker gjennom ulovlig salg av ville dyr på et marked i Wuhan.

56 millioner berørt



Rundt 56 millioner mennesker er berørt av reiserestriksjoner som myndighetene har innført i 18 byer i Hubei-provinsen, der virusutbruddet startet.

Lørdag innførte fem byer i provinsen restriksjoner på reiser. Fra før var det innført begrensninger på tog- og busstrafikk i 13 byer, blant dem storbyen Wuhan der utbruddet startet.

Til sammen 18 byer i provinsen har nå innført ulike former for begrensninger for reisende, opplyste lokale myndigheter lørdag.

Restriksjonene omfatter stenging av ulike ruter for kollektivtrafikk og tilgang til motorveier.

Bygger nytt sykehus

Kinesiske myndigheter bygger et nytt sykehus i storbyen Wuhan, der virusutbruddet startet. Et annet sykehus er allerede under oppføring.

Sykehuset skal stå klart innen halvannen måned, skrev den statlige avisen Folkets dagblad (Renmin Ribao) lørdag.

Det nye sykehuset får 1.300 sengeplasser.

Et annet sykehus med plass til 1.000 pasienter er allerede under oppbygging i Wuhan. Det skal stå klart innen ti dager, ifølge avisen.