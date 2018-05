Kina, Japan og Sør-Korea varsler toppmøte i Tokyo

Nord-Korea er tema når ledere fra Kina, Japan og Sør-Korea samles til toppmøte i Japans hovedstad Tokyo om en drøy uke.

Sørkoreanske myndigheter kunngjorde møteplanene tirsdag.

Japans statsminister Shinzo Abe, Sør-Koreas president Moon Jae-in og Kinas statsminister Li Keqiang skal delta på møtet 9. mai.

Alle tre landene har sterke interesser knyttet til konflikten på Koreahalvøya, og møtet blir arrangert halvannen uke etter at Moon holdt toppmøte med Nord-Koreas leder Kim Jong-un.

Moon og Kim signerte da en felles erklæring der de lovet å jobbe for at Koreahalvøya blir fri for atomvåpen.

