Kina og Russland vil hindre at Trump saboterer atomavtalen med Iran

Russland og Kina varsler at de vil stå sammen for å hindre at USA saboterer den internasjonale atomavtalen med Iran.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov møtte mandag sin kinesiske motpart Wang Yi i Beijing.

– Vi er motstandere av å endre denne avtalen. Vi finner det meget kontraproduktivt når man forsøker å annullere flere års internasjonalt arbeid mellom de seks store landene og Iran, sier Lavrov.

Avtalen ble inngått i 2015 mellom Iran på den ene siden og USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike og Tyskland på den andre siden.

USAs president Donald Trump har aldri vært særlig begeistret for avtalen. Han har truet med å trekke USA fra avtalen og gjeninnføre sanksjoner mot Iran fra 12. mai.

Mike Pompeo, som er nominert til USAs nye utenriksminister, har uttalt at han ønsker å «fikse» avtalen, men ikke at han vil skrote den.

Lavrov er imidlertid klar på at avtalen er god nok som den er.

– Vi vil hindre alle forsøk på å sabotere disse avtalene, som er nedfelt i en resolusjon i FNs sikkerhetsråd, sier han.

Irans president Hassan Rouhani har sagt at USA vil angre hvis landet bryter avtalen, som er ment å sikre at Iran ikke utvikler atomvåpen.

