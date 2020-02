Kina starter etterforskning etter at virusvarsler døde

Totalt i hele Kina er 31.161 blitt smittet. I tillegg er det bekreftet tilfeller i rundt 20 land. Bildet er fra et laboratorium i Wuhan. Foto: Str (AFP)

Kina kunngjør at de skal starte etterforskning etter at legen Li Wenliang, som er kjent for å ha forsøkt å varsle om utbruddet av det nye coronaviruset, døde.

Sykehuset i Wuhan bekreftet torsdag at den kinesiske legen Li Wenliang er død. 34-åringen døde selv av viruset. Li var spesialist på øyesykdommer. Han ble smittet av Wuhan-viruset etter å ha behandlet noen av de første tilfellene. Det siste døgnet har ytterligere 73 personer dødd av det nye coronaviruset i Kina. Antall personer som har dødd av viruset i landet så langt, er steget til 636, opplyser kinesiske myndigheter fredag. I tillegg har to personer dødd av viruset utenfor det kinesiske fastlandet. (©NTB)

