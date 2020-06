Kina vil styrke internasjonalt samarbeid om covid-19-vaksine

Kinas arbeid med å utvikle en vaksine mot covid-19 er godt i gang. Landet fremhever at de vil bidra på internasjonalt nivå for å finne en kur.

– Kina vil fremover styrke det internasjonale samarbeidet om utviklingen av en vaksine mot covid-19, sa vitenskaps- og teknologiminister Wang Zhigang søndag ifølge Reuters.

Kina er i gang med fem separate kliniske forsøk som utføres på mennesker for å utvikle en covid-19-vaksine. Ifølge tall fra Verdens helseorganisasjon (WHO) står landet for halvparten av disse vaksineforsøkene på mennesker.

President Xi Jinping har lovet at en eventuell kinesisk vaksine vil bli et «globalt, offentlig gode». Viruset ble først identifisert i den kinesiske storbyen Wuhan i november.

USAs president Donald Trump har anklaget Kina for å skjule hvor farlig og utbredt koronaviruset var. Kinesiske myndigheter har avvist anklagene og sagt at de har informert verden fra begynnelsen av.

Trump har vært sterkt kritisk til WHOs håndtering av koronapandemien og har anklaget organisasjonen for å ha gitt etter for kinesisk press og for å «fremme Kinas falsk informasjon». I slutten av mai brøt USA helt med organisasjonen.

