Kina vil ta mer kontroll over Hongkong med omstridt sikkerhetslov

Kina skal diskutere innføringen av en ny sikkerhetslov for Hongkong, som vil forby forræderi, oppvigleri og politisk aktivitet der målet er løsrivelse.

Lovforslaget står på dagsordenen under den årlige Folkekongressen, som starter fredag, melder det statlige kinesiske nyhetsbyrået Xinhua.

Det vil i så fall øke kontrollen til Kina over Hongkong, ifølge Bloomberg.

Kinas forsøk på å påvirke Hongkongs eget lovverk slik at det blir mer likt det som gjelder for Fastlands-Kina, førte til store demonstrasjoner i det delvis selvstyrte kinesiske territoriet i fjor.

Utkastet til den nye lovgivningen retter seg mot demonstrering, utenlandsk innblanding og terrorisme i Hongkong, sier en kilde til The South China Morning Post.

Vil forby oppvigleri

Den vil også forby all form for demonstrasjoner rettet mot å styrte den sentrale regjeringen, samt mot ytre innblanding i regionens bestemmelser.

Nå i dag har Hongkong en egen avtale med Kina som gir dem større frihet enn fastlandsbefolkningen. Avtalen betyr også at de kan få opprettholde sin egen form for «minigrunnlov», som gir dem demokratiske rettigheter.

Den gir dem også beskyttende lover 50 år frem i tid - til året 2047. Da skal Kina etter planen ta over den tidligere kolonien.

Mandag denne uken ble 15 ledende demokratiaktivister stilt for retten i Hongkong for deltakelse i fjorårets protester mot myndighetene.

15 demonstranter i retten

Blant de 15 som måtte møte, for å høre de formelle siktelsene som er tatt, var den 72 år gamle mediemagnaten Jimmy Lai, som er grunnlegger av den regjeringskritiske avisen Apple Daily, og Martin Lee, som er i 80-årene og som er en tidligere advokat som bisto i arbeidet med å skrive Hongkongs grunnlov.

Dette har utløst kritikk fra EU, Storbritannia og FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR). Sistnevnte har uttalt at ikkevoldelige aktivister ikke bør straffeforfølges for å delta i ulovlige demonstrasjoner.

Hongkongs lokalregjering viser på sin side til at politiet følger loven, mens sentralregjeringen i Beijing har berømmet rettsforfølgelsen.