Kinas ambassadør til Israel er død

Kinas ambassadør til Israel, 58 år gamle Du Wei, er funnet død i ambassadørboligen nord for Tel Aviv.

Det opplyser det israelske utenriksdepartementet.

Ingen dødsårsak er oppgitt, men israelsk politi opplyser at det ser på saken.

Du Wei ble utpekt som Kinas ambassadør til Israel i februar. Tidligere hadde han vært Kinas ambassadør til Ukraina.

Han etterlater seg kone og en sønn. Ingen av dem er i Israel.

Dødsfallet fant sted to dager etter at ambassadøren fordømte uttalelser fra USAs utenriksminister Mike Pompeo, som under et besøk i Israel onsdag kritiserte kinesiske investeringer i landet og anklaget Kina for å skjule informasjon om koronavirusutbruddet.

