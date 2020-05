Kinas «flaggermuskvinne» advarer om at koronaviruset bare er «toppen av isfjellet»

Kinesisk toppforsker sier at det dødelige koronaviruset bare er toppen av isfjellet.

NEW YORK (Nettavisen) Den kinesiske forskeren og virologen Shi Zhengli, også kalt «bat woman» eller «flaggermuskvinnen», kommer med advarsler og oppfordring til tettere samarbeid i intervju med den statlige kinesiske TV-kanalen CGTN.

I intervjuet sier hun at det dødelige koronaviruset som nå sprer seg rundt om i verden bare er toppen av isfjellet og at man må samarbeid globalt for å forhindre lignende utbrudd i fremtiden.

- Bæres av ville dyr i naturen

- Hvis vi ønsker å beskytte mennesker mot virus eller unngå et nytt utbrudd av nye smittsomme sykdommer, må vi på forhånd gå ut og lære om disse ukjente virusene som bæres av ville dyr i naturen og deretter komme med advarsler tidlig, sier hun i intervjuet, ifølge Newsweek.

Shi Zhengli er visedirektør og nestleder ved Wuhan Institute of Virology, og har fått kallenavnet «bat woman» eller «flaggermuskvinnen», basert på hennes og teamets arbeid med SARS-lignende koronavirus.

- Disse virusene eksisterer i naturen enten vi innrømmer det eller ikke. Hvis vi ikke studerer dem, vil det muligens komme et nytt utbrudd, og vi vil ikke kjenne dem, sier Shi Zhengli til CGTN. Her er hun avbildet på innsiden av Wuhan Institute of Virology i 2017. Foto: JOHANNES EISELE / AFP

Forskeren sier at hennes teams 15 år lange arbeid med disse patogenene har vist at andre koronaviruset kan utgjøre en trussel for mennesker.

- De ukjente virusene som vi har oppdaget er faktisk bare toppen av isfjellet, sier Shi Zhengli.

- Disse virusene eksisterer i naturen enten vi innrømmer det eller ikke. Hvis vi ikke studerer dem, vil det muligens komme et nytt utbrudd, og vi vil ikke kjenne dem, sier hun til CGTN.

Laboratoriet hvor Shi Zhengli er visedirektør , Wuhan Institute of Virology, er underlagt Det kinesiske vitenskapsakademiet og har blant annet drevet forskning på sarsviruset og andre virus som kan bli overført fra dyr til mennesker.

Trump: - Koronaviruset kom fra Wuhan Institute of Virology

Både USAs president Donald Trump og utenriksminister Mike Pompeo har påstått at koronaviruset kom fra Wuhan Institute of Virology, og Pompeo har sagt at det foreligger klare bevis på at viruset kom derfra.

Tidligere i mai uttalte USAs forsvarssjef, Mark Milley, at det fortsatt er uvisst hvor koronaviruset stammer fra, men at etterforskningen tyder på at det ikke var menneskeskapt.

– Kom det fra en viruslab i Wuhan, oppsto det på et våtmarked i Wuhan eller oppsto det et annet sted? Svaret på det er at vi ikke vet, har Milley uttalt CNN, ifølge NTB.

Kinesiske myndigheter har avvist alle påstander om at virusutbruddet hadde sitt utspring her, og det er heller ikke lagt frem noe bevis for at utbruddet kom derfra.

- Beklagelig at viruset er blitt politisert

I intervjuet sier Shi Zhengli at det er beklagelig at viruset nå er blitt politisert.

- Jeg tror at vitenskapen nå har blitt knyttet til politikken, noe som gjør at vitenskapen er blitt politisert. Det er veldig beklagelig. Jeg tror dette er noe forskere fra hele verden ikke liker å se, sier Shi Zhengli.

Shi Zhengli er visedirektør og nestleder ved Wuhan Institute of Virology, og har tidligere benektet at laboratoriet hennes var involvert i pandemien, og sier at stammene de forsket på var forskjellige fra de som er i viruset som nå sprer seg rundt om i verden. Foto: CGTN

Hun oppfordrer nå til tettere og mer internasjonalt samarbeid for å stå sammen i kampen mot viruset.

- Forskning på smittsomme sykdommer må være åpen og gjennomsiktig. Internasjonalt samarbeid kan gi oss god teknisk støtte for disse nye smittsomme sykdommene, noe som vil tjene hele menneskeheten, sier hun i intervjuet.

Shi har tidligere benektet at laboratoriet hennes var involvert i pandemien, og sier at stammene de forsket på var forskjellige fra de som er i viruset som nå sprer seg rundt om i verden, skriver NY Post.

- Vårt opprinnelige mål for internasjonalt samarbeid er å samarbeide for menneskers helse over hele verden, fordi vi vet at det ikke er noen grenser i forskningen av eksisterende og nye smittsomme sykdommer. Slikt arbeid krever at forskere fra hele verden og myndigheter må være åpne, transparente og samarbeidsvillige, og samarbeide for å forhindre og kontrollere noen av disse nye smittsomme sykdommene, sier Shi Zhengli i intervjuet med CGTN.