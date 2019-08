Kinas myndigheter avviser mulig gjentakelse av Beijing-massakren i Hongkong

Kinesiske medier skriver fredag at myndighetene ikke vil gjenta det blodige oppgjøret i 1989, hvis Beijing velger å slå ned på demonstrantene i Hongkong.

De siste dagene har kinesiske myndigheter forberedt seg på å kunne slå ned på demonstrasjoner i Hongkong. Bilder av militært utstyr og personell fra sikkerhetsstyrkene som øver like på utsiden av den selvstyrte byen, er blitt publisert.

Fredag skriver statlig kontrollerte medier at myndighetene ikke vil gå fram på en måte som minner om måten studentopprøret på Den himmelske freds plass i 1989 ble slått ned på.

Sjelden nevnt

Det er ellers sjelden statlige medier i Kina refererer til hendelsen som førte til at et ukjent antall demonstranter ble drept, da soldater og stridsvogner ble satt inn mot demokratiforkjemperne den 4. juni for 30 år siden.

– Situasjonen i Hongkong vil ikke bli en repetisjon av hendelsen den 4. juni 1989, skriver den partikontrollerte avisen The Global Times på lederplass fredag.

– Kina er mye sterkere og mer modent og evnen til å løse komplekse situasjoner har økt betydelig, skriver avisen videre.

1989: På dette bildet fra 4. juni 1989 ser vi folk kaste steiner mot kinesiske tropper på frammarsj i Chengdu. Foto: Str (AFP)

Tilspisset

Etter ti uker med protester mot en lov som åpner for å utlevere straffedømte personer i Hongkong til det kinesiske fastlandet, og for økt demokratisk frihet, har det offisielle Kina begynt å vise reaksjoner.

Torsdag advarte landets ambassadør i London, Liu Xiaoming, om at Beijing ikke vil sitte rolig å se på dersom situasjonen i Hongkong forverres.

Uttalelsen kommer på en pressekonferanse i London torsdag, der Liu samtidig advarer om at masseprotestene sender Hongkong i en farlig retning. Det er knyttet spenning til om Kina vil gripe inn militært for å kvele protestbevegelsen som har herjet i Hongkong siden begynnelsen av juni.

De siste månedene har det nærmest daglig vært demonstrasjoner i byen, rettet mot Hongkong-styret, kinesiske myndigheter og politivold.

– Vi har nok av løsninger og nok av makt innenfor rammene av grunnloven til å kvele ethvert opprør raskt, sier Liu videre på pressekonferansen, med henvisning til den lokale grunnloven som ble tatt i bruk etter at den britiske kolonien ble tilbakeført til Kina i 1997.

Advarer mot innblanding

Liu advarer andre land om å blande seg inn i den betente situasjonen.

– Vi kan ikke akseptere noen innblanding i Hongkongs indre anliggende, sier han.

Kina har anklaget USA, Taiwan og andre for å manipulere demonstrantene, men det har foreløpig ikke blitt framlagt noe bevis på at dette har skjedd.

Trump: Zi Jinping stor leder

USAs president Donald Trump har foreløpig holdt seg rolig i spørsmålet om Hongkong. Torsdag skriver han på Twitter at han kjenner Kinas president Xi Jinping svært godt.

– Han er en stor leder som respekterer landet sitt. Han er også en god mann i tøffe forhandlinger, skriver presidenten og legger til at han ikke har noe tvil knyttet til om Xi vil løse dette på en rask og human måte.

Lui sier regjeringen i Beijing håper at situasjonen vil ende på en ordnet måte, men er samtidig forberedt på det verste.

Øvelse nær grensen

De siste dagene har flere hendelser bidratt til å øke spenningen rundt en mulig kinesisk inngripen. Hundrevis av politifolk tilknyttet Kinas sikkerhetsstyrker ble torsdag observert under øvelse ved et idrettsanlegg i Shenzhen, nær grensen til Hongkong.

Tidligere denne uken publiserte to av de mektigste statlige avisene i Kina videoer av det de sa var militærpoliti som samlet seg i Shenzhen.

Flere analytikere mener imidlertid det er for risikabelt for Kina å gripe inn med makt i Hongkong. Mange har dratt mulige paralleller til da Kina på blodig vis slo ned på protestene på Den himmelske freds plass i Beijing i 1989.

Slapp fri protestleder

De siste dagene har de heftige demonstrasjonene i Hongkong nådd sitt foreløpige toppunkt. En flere dager lang protest på byens flyplass endte tidligere i uken med at flytrafikken midlertidig ble lammet.

Torsdag ble Benny Tai, som var toneangivende under demokratiprotestene i Hongkong i 2014, løslatt mot kausjon. Han ble i april dømt til 16 måneders fengsel for sin rolle i 2014-protestene, og det er antatt at hans løslatelse skjedde i et forsøk på å blidgjøre protestbevegelsen.

Samme dag lover myndighetene i Hongkong å kutte skattene for å reversere den økonomiske stagnasjonen som kan ha bidratt til å intensivere demonstrasjonene.