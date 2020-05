Kinas president: - Vi må forberede oss på krig

- Det er nødvendig å trappe opp forberedelsene for væpnet kamp, sier president Xi Jinping.

Den kinesiske presidenten Xi Jinping sier at landets militære styrker må trene og forberede seg på krig, skriver The Times. Samtidig sier en talsperson for det kinesiske forsvaret at landet står overfor noen ekte trusler fra utlandet.

President Xi lovpriste militæret for deres innsats med å bekjempe koronapandemien, men vektla samtidig at det nå var tid for å styrke landets militærkapasitet.

- Det er nødvendig å utvide måter å trene på og forberede til krig fordi kontrolltiltakene for epidemien er normalisert, sa Xi under den årlige nasjonale folkekongressen, ifølge det statsstyrte nyhetsbyrået Xinhua.

- Det er nødvendig å trappe opp forberedelsene for væpnet kamp, utføre faktisk militære kampøvelser på en fleksibel måte og styrke vår forsvarsevne til å utføre militære oppdrag, sa Xi, ifølge Yahoo News Australia.

- En ny kald krig

President Xi beordret også militæret til å tenke over «verst tenkelig scenario». Bakteppet er et stadig forverret forhold mellom Kina og USA.

Utenriksminister Wang Yi uttalte nylig at amerikanerne skyver Kina og USA i retning av en ny kald krig, ifølge NTB.

- Vi er blitt oppmerksom på at enkelte politiske krefter i USA skyver våre to land mot randen av en ny kald krig, sa han søndag.

Langvarig spenning mellom de to landene på områder som handel og menneskerettigheter er nå ytterligere skjerpet på grunn av koronakrisen. Forslaget om nye sikkerhetslover for Hongkong har hevet temperaturen ytterligere.

Wang ville ikke si hvilke krefter i USA han snakker om, men president Donald Trump har den siste tiden beskyldt Kina for å være skyld i at koronaviruset spredte seg rundt om i verden.

- Foruten ødeleggelsen som er forårsaket av koronaviruset, er det også et politisk virus som sprer seg i USA, sa Wang.

Kritiserer Kina

En rekke land, deriblant USA, EU-landene og Australia, har kritisert Kinas planer om å innføre en ny sikkerhetslov i Hongkong, og mener at dette strider mot Hongkongs selvstyre.

Det norske Utenriksdepartementet skriver på Twitter onsdag at de er bekymret for situasjonen i Hongkong.

«Bekymret for utviklingen i #Hongkong . Viktig at befolkningens rettigheter og byens uavhengige rettsvesen respekteres iht "Ett land-to systemer"-prinsippet. En åpen og inkluderende dialog med innbyggerne er avgjørende for Hongkongs videre utvikling,» lyder meldingen.

Kina har langet ut mot andre nasjoners innblanding i det de omtaler som et internt anliggende.

Innbyggerne i Hongkong har jevnlig demonstrert og protestert kraftig mot Kinas stadig sterkere grep om Hongkong. Senest onsdag ble 300 demonstranter pågrepet. Mange har også mistet livet som følge av den langvarige uroen i den tidligere britiske kolonien.

Landets største sikkerhetstrussel

Talspersonen for det kinesiske forsvaret sier likevel det er Taiwans tiltro til «utenlandske styrker» for å fremme ytterligere løsrivelse fra Fastlands-Kina, som er landets største nasjonale sikkerhetstrussel.

- Kinas sikkerhet, både hjemme og i utlandet, står også overfor noen ekte trusler, sier talsperson Wu Qian i en uttalelse onsdag.

- Kina må ha et klart sinn når det gjelder nasjonalt forsvar og må være forberedt på fare i fredstid, sier han.

Wu sier Taiwan er en «umistelig del av Kina» som er et internt anliggende, og advarer mot utenlandsk innblanding.

Advarselen er trolig myntet på USA. Den amerikanske utenriksministeren Mike Pompeo gratulerte nylig Taiwans president for gjenvalg. President Tsai Ing-wen har de siste årene kjøpt amerikanske våpen for milliarder av dollar, noe Kina har omtalt som «ekstremt galt».