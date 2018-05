Kinas utenriksminister på sjeldent besøk til Nord-Korea

Kinas utenriksminister Wang Yi kom onsdag til Pyongyang på et todagersbesøk. Det er ti år siden sist Kinas besøkte landet på så høyt nivå.

Bakteppet for Wangs besøk er den historiske muligheten for fred og nedrustning som er oppstått i kjølvannet av toppmøtet mellom lederne for Sør- og Nord-Korea.

Kinesiske Folkets dagblad opplyser at Wang har reist til Nord-Korea etter invitasjon fra den nordkoreanske utenriksminister Ri Hong-yo. Besøket kommer bare dager etter det koreanske toppmøtet og bare uker før det planlagte, og minst like historiske, møtet mellom Kim Jong-un og president Donald Trump.

Kina er Nord-Koreas fremste allierte og landets største handelspartner. Regjeringen i Beijing forsøker å posisjonere seg så sentralt som mulig i den gryende fredsprosessen på den koreanske halvøya. Kim Jong-un reiste på et overraskende besøk til Beijing i mars, hans første utenlandstur siden han tok over makten i 2011.

Prosessen i de to koreanske statene og utsikten til en ny utvikling i hele Sørøst-Asia har utløst en strøm av møter på høyt nivå.

Til uken skal den japanske statsminister Shinzo Abe være vert for sine ministerkolleger fra Kina og Sør-Korea for å utveksle synspunkter på det som skjer i Nord-Korea.

(©NTB)

