Kineser hentet med ambulanse på Kastrup - terminal 3 sperret av

Flyterminal i København sperret av etter coronavirus-alarm.

En kinesisk kvinne ble fredag hentet med ambulanse på Københavns lufthavn etter at hun ble dårlig ved ankomst. Terminal 3 er sperret av, melder avisa Berlingske via Ritzau.

Kvinnen kom med fly fra Finland, melder Ekstra Bladet.

Les også: David og Sally er innelåst på virus-cruise: - Vil holde verden informert

Pressesjef Kenni Leth ved København lufthavn forteller til avisa at kvinnen følte seg dårlig og henvendte seg til personalet på Kastrup. Hun hadde symptomer på influensa. Etter at kvinnen ble hentet med ambulanse, startet arbeidet med å rengjøre terminal 3. Pressesjefen vet ikke hvor kvinnen hadde vært før Finland.

Det finnes ingen legemidler eller vaksine mot det nye coronaviruset. Flere land og flyplasser har innført kontrolltiltak for å hindre smitte, og reisende må være forberedt på å måtte svare på spørsmål om egen helse på reise fra Kina og eventuelt andre affiserte områder, inkludert å gjennomgå en temperatursjekk for å måle feber, skriver Folkehelseinstituttet på sine nettsider.

Forebyggende råd på reisen er å unngå kontakt med syke personer, spesielt personer med luftveissymptomer, unngå kontakt med dyr, sørge for god mathygiene og - som ved alle infeksjoner - sørge for god håndvask med såpe og vann, både på reisen og for å avgrense videre smitte.

Sjekk reiseråd på Folkehelseinstituttets nettsider her

«Ta kontakt med helsepersonell ved symptomer på lungebetennelse (feber, hoste og pusteproblemer). Unngå å hoste på andre, vask hendene hyppig og grundig og unngå å reise hvis du er syk», skriver Folkehelseinstituttet.