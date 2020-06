Kinesere fortsette å spise hunder etter regelendringer

Bilder fra hundekjøtt-festivalen i Yulin viser at de fortsetter å spise hunder i Kina, tross nye regler.

Selv om katter og hunder ikke lenger er klassifisert som husdyr, men kjæledyr, fortsetter kinesere å spise dem.

Se video fra markedet litt lenger nede:

21. juni starter hundekjøtt-festivalen i Yulin, og allerede nå har selgere ankommet med hunder i bur som skal slaktes og spises.

Dyrevern-organisasjoner ber myndighetene i byen om å omfavne de nye statlige reglene, og forby salg av hunder som om de var vanlige husdyr avlet opp for forbruk, skriver blant andre britiske Express.

I mai offentliggjorde kinesiske landbruksmyndigheter en ny liste over hva slags dyr som kan bli ansett som husdyr. På listen er blant annet griser, storfe, geiter, hester, kaniner og fjærkre, men ikke hunder og katter.

For første gang ble disse to dyregruppene tatt av listen. Årsaken er både dyrenes velferd og frykt for smitteoverføring fra dyr til mennesker. Nettavisen skrev denne saken i april, da forslag til den nye politikken ble kjent.

Miljøvernorganisasjoner håper at den nye klassifiseringen av hunder og katter skal gjøre slutt på handel med kjøtt og pels fra hunder og katter, men det vil trolig ikke gjøre slutt på spising av disse dyrene.

- Vår forståelse er at disse dyrene nå ikke kan bli alet opp for salg av kjøtt og pels, men det er ikke et forbud mot forbruk, sier Dr Karanvir Kukreja i organisasjonen Four Paws kampanje for å stoppe handel med katter og hunder, til The Sydney Morning Herald.

Hundekjøtt-festivalen i Yulin har i flere år vakt internasjonal forargelse. I 2017 gikk Aylar Lie hardt ut mot behandlingen av dyrene i Yulin.

- Under Yulin-festivalen eller i hundekjøttindustrien generelt - der millioner av hunder slaktes årlig bare i Kina alene for kjøtt, skinn og pels - er slaktemetodene ekstremt barbariske og smertefulle. Hundene blir bokstavelig talt kokt eller flådd levende, sa hun i 2017.

