Kinesere vil sende opp en kunstig måne åtte ganger kraftigere enn «originalen»

Skal kunne erstatte gatelys, hevder forskeren bak teknologien.

Den kunstige månen, som Wu Chunfeng ved Chengdu Aerospace Science and

Technology Microelectronics System Research Institute Co., Ltd. planlegger å sende opp i 2020, vil kunne lyse opp et område på opptil 80 kilometer i diameter i den kinesiske byen Chengdu, ifølge The Guardian. Testingen skal ha pågått i flere år, men teknologiske fremskritt har nå gjort det mulig å sette 2020 som et endelig mål.

Det har blitt reist spørsmål om det unaturlige nattelyset kommer til å påvirke dyrelivet. Det avviser Kang Weimin ved Harbin Institute of Technology, og viser til at satellitten produserer et lys som kan sammenlignes med skumring.

