Kinesisk ekspert tror coronaviruset vil nå toppen om få dager

Virusutbruddet i Kina vil ikke øke i stor skala, mener en fremtredende kinesisk ekspert. Han tror det snart vil nå sitt klimaks.

– Jeg tror utbruddet vil nå toppen om en uke eller rundt ti dager, sier luftveiseksperten Zhong Nanshan ved Kinas nasjonale helsekommisjon til det statseide nyhetsbyrået Xinhua, ifølge tyske DPA.

Spådommene er stikk i strid med det flere andre eksperter har uttalt. En matematisk modell fra universitetet i Hongkong har tidligere anslått at utbruddet vil nå toppen i mai eller april i år.

– Sars-utbruddet varte i seks måneder. Men jeg tror ikke det nye coronavirusutbruddet vil vare så lenge, sier Zhong, som er kjent for sitt bidrag i å avdekke omfanget av sars-utbruddet.

Tror dødsraten vil falle

Sars-utbruddet i 2002–2003 tok 348 menneskeliv i Kina og nærmere 800 på verdensbasis. Den gang nådde det bekreftede smittetallet i Kina totalt 5.327, noe som betyr at det allerede er flere som har fått påvist smitte av Wuhan-viruset enn av sars.

De siste smittetallene for det nye viruset er på 5.974 og 132 personer er døde. Dermed er dødsraten blant de smittede så langt mye lavere enn for sars.

Zhong tror også at dødsraten vil falle. Han viser blant annet til teknologiutvikling og innsatsen som nå legges ned av forskere og helsearbeidere.

Arbeidere jobber på spreng med å bygge to midlertidige sykehus i Wuhan, byen som er hardest rammet. Foto: AP / NTB scanpix.

Negative prøver i Norge

Over 50 millioner mennesker blir holdt under isolasjon i og rundt byen Wuhan i Hubei-provinsen, hvor utbruddet først ble registrert og hvor utbredelsen har vært størst.

Det er påvist smittetilfeller i en rekke land, men de alle fleste pasientene har vært på reise i Hubei, og viruset har ikke for alvor fått fotfeste i noe annet land.

Også her til lands har Folkehelseinstituttet analysert prøver fra personer med luftveissymptomer som har besøkt virusrammede områder i Kina. Alle prøvene var negative.

Instituttet har mottatt færre enn fem prøver fra personer som har vært i kontakt med personer som er smittet av Wuhan-viruset, eller som har vært i utbruddsområdene i Kina.

Overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet sier til NTB at prøvene er gjennomført ved å føre en pensel ned i svelget til personene med virusmistanke. Det tar mellom fire og fem timer å utføre prøveanalysen ved laboratoriet.

– Viktig med informasjon

Helsedirektoratet understreker imidlertid at det ikke er nødvendig å sjekke alle turister som reiser inn i landet for virussmitte, slik situasjonen er nå.

Den viktigste årsaken er at det kan ta opptil to uker fra du er smittet til du får symptomer.

– Det som er viktig nå, er å gi god informasjon til de reisende, slik at alle som kan være smittet, tar kontakt med helsetjenesten dersom de blir syke, opplyser Helsedirektoratet.

Amerikanske myndigheter chartret dette flyet, som her landet på flyplassen i Anchorage for å fylle drivstoff og undersøke passasjerene. Foto: Anchorage Daily News via AP / NTB scanpix

Evakuerer

En rekke land har lagt inn en innsats for å evakuere sine statsborgere fra Wuhan og nærområdene, og enkelte av disse har nå kommet til hjemlandet.

Et fly med over 200 virus-evakuerte amerikanere landet tirsdag kveld i Aanchorage i Alaska. Etter at alle besto en helsesjekk fikk flyet reise videre til Sør-California. Der venter enda flere helsetester, og passasjerene må fortsatt belage seg på å bli innlosjert der i en periode.

TV-stasjonen Sky News melder at briter som evakueres fra virusrammede områder, vil bli isolert i to uker. Ifølge ikke navngitte regjeringskilder vil de trolig bli plassert i en militærleir.

Myndighetene planlegger å fly anslagsvis 200 briter ut av Wuhan torsdag.

