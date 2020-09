Kinesisk lege stengt ute fra Twitter etter kontroversielle koronapåstander

Twitter stengte kontoen til kontroversiell kinesisk virolog og avhopper som hevder at kinesiske myndigheter spredte koronaviruset med vilje.

NEW YORK (Nettavisen): Legen Li-Meng Yan, som har rundt 60.000 Twitter-følgere, ble stengt ute etter at hun hevdet å sitte på vitenskapelig bevis mot de kinesiske myndighetene.

På onsdag stengte Twitter ute den kontroversielle kinesiske virologen, avhopperen og legen Li-Meng Yan. Det skjedde etter at legen sammen med tre andre kolleger har publiserte en rekke ubekreftede påstander om pandemiens opprinnelse, melder Newsweek.

Tirsdag kveld hadde legen fått stor oppmerksomhet i et TV-program på Fox News med TV-verten Tucker Carlson.

Legen Li-Meng Yan, som har rundt 60.000 Twitter-følgere, ble stengt ute etter at hun hevdet å sitte vitenskapelig bevis mot de kinesiske myndighetene. Her er hun på Fox News med TV-verten Tucker Calrson. Foto: Fox News

Der ble legen spurt spesifikt om hun mener det kinesiske kommunistpartiet slapp viruset løs med vilje.

- Ja, selvsagt, det skjedde med hensikt, sier hun i TV-programmet.

Legen ble stemplet som en «varsler»

Ifølge Newsweek ser legen Li-Meng Yan og hennes kolleger ut til å være tilknyttet «Rule of Law Society», en gruppe grunnlagt av Steve Bannon, den tidligere rådgiveren til president Donald Trump.

Under intervjuet med Tucker Carlson tirsdag kveld ble Yan stemplet som en «varsler», hvor hun videre hevdet at COVID-19 er et «menneskeskapt virus» som «ikke kommer fra naturen». Hun gjenspeiler dermed tidligere kommentarer fra president Trump og utenriksminister Mike Pompeo, skriver Newsweek.

Smittevernekspert: - Dette er ikke kunstig skapt

Uttalelsene fra den kinesiske legen er stikk i strid med uttalelser legen Anthony Fauci har kommet med, som er Trump-administrasjonens smittevernekspert. Han har tidligere sådd sterk tvil om at viruset er kunstig skapt.

Legen Li-Meng Yan, som har rundt 60.000 Twitter-følgere, ble stengt ute etter at hun hevdet å sitte vitenskapelig bevis mot de kinesiske myndighetene. Foto: Fox News

I mai sa Fauci følgende til National Geographic:

- Hvis du ser på utviklingen av viruset hos flaggermus, og det som er der ute nå, så kan man veldig, veldig sterkt, lene seg mot at dette viruset ikke er kunstig skapt eller er blitt bevisst manipulert - slik mutasjonene naturlig har utviklet seg.

- Var med i hemmelig etterforskning

I intervjuet med Tucker Carlson hevder legen Li-Meng Yan at det vil komme mer bevis på at Kina spredte viruset fremover, og viste deretter til sin posisjon ved en referanselab for Verdens helseorganisasjon som en begrunnelse for stole på hennes udokumenterte påstander.

- Jeg jobbet ved en av referanselabene til WHO, ved Universitetet i Hong Kong, som er den fremste koronaviruslaben i verden. Saken er at jeg kom langt inn i en slik hemmelig etterforskning helt fra starten av dette virusutbruddet. Jeg fikk informasjon fordi jeg også har mitt eget nettverk i kina, som er involvert i sykehuset … jeg jobber også med de beste koronavirologene i verden, sier hun til Fox News.

- Jeg har bevis

Yan mener altså at viruset ble produsert av Kina.

- Jeg har bevis som viser hvorfor de kan gjøre det, hva de har gjort, hvordan de gjorde det, sier legen til Fox-verten Tucker Carlson.

- Den vitenskapelige verden tier også ... og jobber sammen med det kinesiske kommunistpartiet, de vil ikke at folk skal vite denne sannheten. Derfor blir jeg suspendert, jeg blir undertrykt, jeg er målet som det kinesiske kommunistpartiet ønsker forsvant, sier hun til Fox News.

Twitter har ifølge Newsweek så langt ikke kommentert utestengelsen av den kontroversielle legen.

Norsk immunolog: - Ukritisk og spekulativ



Også her hjemme har det vært debatt og uenighet om hvorvidt viruset kan være menneskeskapt. Den norske immunologen Anne Spurkeland kom med krass kritikk mot studien til den norske vaksineforskeren Birger Sørensen som hevdet at koronavirusets såkalte spike-protein inneholder sekvenser som syns å være satt kunstig inn.

- Dette handler om tilfeldigheter i verden. Hele tiden er det mennesker som får sykdommer fra dyr, men så stopper det der fordi viruset ikke overlever. Jeg skjønner at Sørensen er kompetent på vaksiner, men det han skriver om hvordan covid-19 virker i kroppen vil jeg kalle ukritisk og spekulativt, uttalte Spurkeland i mai.