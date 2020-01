Kinesisk par undersøkes for coronavirus i Finland - var også i Norge

To kinesere som ankom fra Wuhan har søkt behandling nord i Finland.

Det er den finske kringkasteren Yle som melder at to kinesiske turister på ferie i Lappland kan være bærere av coronavirus.

Turistene skal ha kommet fra Wuhan og også ha vært innom Norge på sin reise i Lappland, melder Yle, som har intervjuet smittevernlege Markku Broas ved Sentralsykehuset i Rovaniemi i Lappland.

Han sier de to kineserne oppsøkte helsestasjonen i Ivalo torsdag med influensalignende symptomer. Det var mistanke om coronavirus. Fredag er det tatt prøver av de to, og prøvene er sendt Helsinki for analyser.

Turistene kom til Finland via Norge for to dager siden, sier Boras til Dagbladet. Han opplyser at de kom fra Wuhan og at det dreier seg om en familie på tre.

Verdens helseorganisasjon (WHO) erklærte torsdag at utbruddet av sykdom forårsaket av det nyoppdaget coronaviruset 2019-nCoV så langt ikke vurderes å være en «alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse», såkalt PHEIC (Public Health Emergency of International Concern). Beslutningen ble tatt etter råd fra en uavhengig krisekomité oppnevnt av WHO. Det skriver Folkehelseinstituttet på sine nettsider.

9 . januar ble det slått faste at viruset var årsak til et utbrudd av lungebetennelse i byen Wuhan i Kina. En rekke mennesker hadde fått lungebetennelse etter besøk på et marked der det ble solgt sjømat og ulike typer levende dyr. Siden er det påvist flere hundre tilfeller i Kina og enkelte tilfeller hos reisende til Sør-Korea, Thailand, Taiwan, Japan, Macao (Kina), Hongkong og USA.

Krisekomitéen vurderte situasjonen til å være en nasjonal krise for Kina, men ikke en global helsekrise. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til hvor mange av de smittede som får alvorlig sykdom og hvor smittsomt viruset er, ifølge Folkehelseinstituttet.