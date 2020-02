Kinesiske myndigheter isolerer flere byer

To nye byer i Kinas østlige provins Zhejiang innfører restriksjoner for innbyggerne for å hindre at det nye coronaviruset sprer seg ytterligere.

Byene Taizhou og Hangzhou tillater at bare én person per husholdning kan gå ut annenhver dag for å handle mat og andre nødvendigheter, opplyser kinesiske myndigheter. Se det siste om Wuhan-viruset i Nettavisens nyhetsstudio Det bor om lag 15 millioner innbyggere til sammen i de to byene. Samme restriksjoner er innført i Wenzhou, som også ligger i Zhejiang-provinsen. Ferien i forbindelse med feiringen av kinesisk nyttår ble forlenget i hele landet slik at folk kunne holde seg hjemme. (©NTB)