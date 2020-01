Kinesiske turister nektes å reise – også til Norge

Turister fra Kina blir nektet å reise til andre land på grunn av coronaviruset. For Norges del kan det bety 85.000 færre gjestedøgn om forbudet varer ut våren.

Ifølge NRK gjelder forbudet også for reiser til Norge.

Dette betyr at alle som deltar i gruppereiser, samt enkeltreisende med forhåndsbestilte pakker med flybilletter og hoteller, nå ikke får reist ut av Kina, opplyser Visit Norway.

Markedsspesialist Ingunn Sakshaug i Visit Norway sier til NRK at utreiseforbudet vil kunne vare helt til mai.

– Kina er et av de største oversjøiske markedene for Norge vintertid. I januar i fjor var vi oppe i 10.000 gjestedøgn. For februar til mai snakker vi om 85.000 gjestedøgn i Norge. Så dette er en stor gruppe, sier hun.

Visit Norway anslår at det kommer rundt 400.000 kinesiske turister til Norge på ett år.

