Kino, konserter og teatre sprer ikke smitte - men stenges likevel

Ondets rot er at regjeringen stenger ned rått og røti for å vise handlekraft.

Event-topp og lokalpolitiker Knut Meiner vil melde seg ut av Høyre, etter mange års medlemsskap. Dersom ikke Erna blar opp med penger for å redde event-bransjen er det slutt mellom Høyre og ham, sier han til Nettavisen.

Han kunne vært tøffere. Han kunne turt å argumentere mot ondets rot, i stedet for å be om penger.

Rå og brutal fremferd

Ondets rot er at regjeringen stenger ned rått og røti for å vise handlekraft.

Men Meiners bransje skaper lite smitte, og er enkel å forholde seg til med tanke på smittesporing dersom smitte skulle skje.

Den store smittespredningen genereres i familier, på private fester uten kontroll og, som vi ser i nyhetene, av religiøse forsamlinger og innreise fra andre land.

Halvparten av de innlagte med alvorlig Covid-19 er født i utlandet. Her er et sitat fra den siste rapporten fra Folkehelseinstituttet:

Blant pasientene som er eller har vært innlagt i sykehus med påvist covid-19 (...) er 38,2 % født utenfor Norge. Blant disse er det flest personer med fødeland Somalia, Pakistan , Irak , Iran og Tyrkia. Andelen av de inneliggende født utenfor Norge var 54 % i uke 45 sammenlignet med 48 % i uke 44. Blant tilfellene i uke 45 som er født utenfor Norge, er det flest personer med Pakistan som fødeland. (Rapporten s. 23. Absolutte tall i parentes er strøket av meg, utheving gjort av meg)

Javel, så dermed stenger man Den norske Opera? (*ironi*). Og teatrene, der innvandrere fra Pakistan og Somalia jo renner ned billettlukene i sin voldsomme interesse for Henrik Ibsen og Jon Fosse? (*ironi*)

Stillesittende og nyktre folk smitter ikke

Folk som sitter stille og edru i timesvis, og holder kjeft, smitter ikke hverandre. Særlig ikke i fastmonterte stoler i saler med god ventilasjon.

Godt kontrollerte eventer, konserter, teater og kino er en del av kultur- og underholdningsbransjen. Er det vår pietistiske sjel som gjør at disse bransjene nå stenges ned?

Avisa Klassekampen gravde i tallene. Av alle tilfeller med kjente smittesteder i perioden 7. september til 1. november, kunne 1 (én) prosent spores til offentlige arrangementer, kunne vi lese i avisa.

Så hva er reelt smittevern og hva er show-off?

Absurd hytteforbud

Jeg tror at mange av disse korona-tiltakene er show-off. Den mistanken fikk jeg allerede i vår, da hytteforbudet rammet hele landet.

I Trøndelag, Nord-Norge og Vestlandet, der store regioner var smittefri og folk sokner til samme sykehus både hjemme og på hytta, var forbudet fullstendig absurd.

Jeg abonnerer på nyhetsvarsel fra mange redaksjoner. Stadig vekk får jeg varsel på iPhonen om korona-dødsfall på sykehjem.

Altså: Folk dør på et sykehjem og avisene lager nyhetssak av det!

Døden - med eller uten Covid-19

Men mange som dør av Covid-19 dør med sykdommen, som en av mange diagnoser i svært høy alder. Noe skal vi jo faktisk dø av.

Høyre-politikeren Kristian Tonning-Riise har et godt poeng når han beskriver hvordan regjeringen må stå til rette for hvert eneste Covid-19-dødsfall.

Men bare for disse dødsfallene. Folk som dør av andre ting i høy alder får lov å dø i fred, slik de alltid har gjort.

Det er nemlig normalt å dø. Det er til og med ønskelig at vi skal dø. Tro det eller ei. Alle som en. Vi skal dø.

Det handler om å leve best mulig

Mer enn 40.000 nordmenn i året skal dø. Årlig. Poenget med helsevesenet er å leve best mulig før vi (de heldige av oss) så skal dø i høy alder. Med eller uten Covid-19.

En sliten lege-venn fortalte hvordan et sykehjem hadde sendt en koronasyk 90-åring til sykehuset for livredding. Denne pasienten hadde med seg papirer der pårørende for flere år siden hadde bedt om at den demente mannen skulle slippe livsforlengende behandling dersom han ble dødssyk.

Dersom han hadde fått lungebetennelse hadde sykehjemmet gitt ham lindrende behandling i hans egen seng. På vei til Gud med de nærmeste rundt seg.

Med Covid-19 derimot, var det ba-bu-ba-bu rett til akutten der han ble omringet av fremmede vesener i grønne romdrakter.

Tærer på kreftene

Sykehus-ansatte begynner å bli slitne. Det er ikke rart, når de blir påkrevet å hindre de gamle og demente å overleve Covid-19 i tillegg til alle andre oppgaver.

Covid19-viruset har krevd livet til om lag 300 personer i Norge siden i vår. 90 prosent av disse hadde underliggende kroniske sykdommer. Gjennomsnittsalderen for koronadødsfall er 84 år, skriver Tonning-Riise i VG. Mange av disse døde unødvendig alene, i smittevernets navn.

Tonning-Riise er inne på samme spor som Linn Wiik, men skarpere i tanken og pennen enn hennes noe sjangerforvirrede tekst. Hun tok selvkritikk og sa til Nettavisen at hun trengte et kurs i Skråblikk-sjangeren.

Mer graving enn skråblikk

Mitt forslag er at hun dropper flere skråblikk og heller tar tak som gravejournalist på samme tema. For tema, de samfunnsmedisinske og samfunnsøkonomiske kostnadene ved nedstegningen, er viktig. Og vår overdrevne frykt for en naturlig død.

Hvor mye koster nedstengningen, medisinsk, sosialt, økonomisk? Hvilke tiltak funker og hvilke funker ikke?

Men ooops, det siste har jo Folkehelseinstituttet allerede god oversikt over. De anbefalte aldri hytteforbud eller stengte skoler. Som Camilla Stoltenberg sa til Minerva: Det som kom mest overraskende, var hvor langt myndighetene var villig til å gå.

Nettopp. De gikk lenger enn det var behov for.

Oljefondets pengebinge gir de fleste næringsdrivende samme refleks som Per Meiner når regjeringen forbyr virksomheten deres: «Gi oss mer penger».

Hvorfor oss?

Men hoteller, restauranter, barer, frisører, hudpleiere, treningssentre og en drøss med andre bedrifter bør være tøffere i argumentasjonen enn som så:

De bør spørre hvorfor akkurat de, som til de grader har tatt smittevern på alvor, skal stenges ned når de ikke genererer smitte.

Under innspillingen av «Firestjerners-middag» i august lærte jeg mye om smittevern. Hvorfor? Fordi en i crewet hadde som eneste jobb å påse at alle regler ble fulgt. Hun var som en hauk, aldri hvilende, skikkelig streng. Det var forbilledlig bra gjort. Og slik gjøres det i mange bransjer. Ikke en flue kunne blitt smittet under den TV-middagen der.

Avstand, håndvask og hjemmetid

Veien å gå er at vi alle holder beinhardt på «metern» og håndvask, at vi er hjemme når vi er syke og at vi stadig oppdaterer oss på smittevern for nye situasjoner.

Akkurat slik Bedrifts-Norge har gjort det siste halvåret.

Smittevern er nødvendig. Smittevern er mulig å lære, smittevern er faktisk ganske gøy, slik det alltid er gøy å lære nye ting som funker.

Ingen av de bedriftene som driver aktivt smittervern og god tilrettelegging for sporing bør stenges.

