Kirke forsøkt påtent

Sel kirke i Gudbrandsdalen ble forsøkt påtent natt til torsdag.

Saken oppdateres!

Politiet fikk melding om hendelsen klokka 02.02 natt til torsdag om skadeverk på Sel kirke.

Innlandet politidistrikt skriver i en pressemelding at en vindusrute ble knust, og at det er gjort funn som peker i retning mot at kirken ble forsøkt påtent.

Politiet har begynt etterforskningen på området, som nå er sperret av, og ønsker tips om noen har gjort observasjoner over natten. Da bør man ta kontakt på telefon 02800.

I pressemeldingen poengteres det at politiet ser alvorlig på saken. Kripos er også blitt involvert.

Foreløpig er det ingen mistenkte. Politiet sjekker etter likheter til brannen i Dombås kirke tidligere i februar.

Natt til 20. februar begynte det å brenne i Dombås kirke og politiet mener brannen var påsatt.

Sel kirke er en korskirke fra 1742 i Sel kommune i Oppland.

