Kirkegjengere skjøt mann som angrep under gudstjeneste i Texas

Medlemmer av menigheten skjøt selv tilbake og drepte en mann som åpnet ild og drepte to personer under en gudstjeneste i Forth Worth i Texas søndag.

Mannen tok fram en hagle og skjøt mot troende under en gudstjeneste i menigheten West Freeway Church of Christ i White Settlement i Forth Worth søndag. To personer ble drept av gjerningsmannen, opplyser politiet.

Da gjerningsmannen begynte å skyte, reagerte de frivillige sikkerhetsvaktene i kirken. Ifølge et av medlemmene i menigheten ble en av de frivillige vaktene drept i skytingen.

– Dette laget reagerte raskt og i løpet av seks sekunder var skytingen over. To medlemmer av menighetens frivillige sikkerhetsstyrke grep til våpen og drepte skytteren umiddelbart, og reddet et ukjent antall liv, sa viseguvernør Dan Patrick i Texas etter hendelsen.

Patrick lovpriset våpenlovene i Texas etter skyteepisoden.

Britt Farmer i menighetsrådet i kirken sa «vi mistet to flotte menn i dag, men det kunne ha vært verre.» Ifølge myndigheten befant det seg over 240 mennesker i kirken da skytingen skjedde.

To personer ble også lettere såret da skuddene ble avfyrt.

Det er ikke første gang det skjer skyteepisoder i kirker i Texas. Den 5. november 2017 åpnet Devin Patrick Kelley (26) ild under en gudstjeneste i en baptistkirke i Sutherland Springs i Texas. 26 personer ble drept og 20 såret. Kelly tok deretter sitt eget liv. I 1999 skjøt og drepte en mann sju mennesker i baptistkirken i Wedgewood, også det i Forth Worth. Den gang utløste skytteren en sprenglanding, hvor han også tok sitt eget liv.

