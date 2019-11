Kissinger advarer om katastrofal konflikt mellom USA og Kina

- Det vil bli verre enn verdenskrigene som ruinerte den europeiske sivilisasjonen, sier Henry Kissinger.

Henry Kissinger var selve arkitekten bak utenrikspolitikken som ble ført under president Richard Nixon. Gjennombruddet var da Nixon besøkte Kina i 1972.

Nå advarer den tidligere amerikanske utenriksministeren om en «uunngåelig konflikt med katastrofalt utfall» som «overgår de to verdenskrigene». Det sier han under et arrangement i regi av National Committee on US China Relations i New York torsdag.

- Vi er midt oppi en vanskelig tid. Jeg er overbevist om at lederne på begge sider vil innse at framtiden avhenger av at de to partene finner en løsning og håndterer de uunngåelige problemene, sier Kissinger, ifølge South China Morning Post.

Den godt voksne Kissinger, som har rundet 94 år, henviser til den pågående handelskonflikten mellom de to stormaktene.

USA og Kina har den siste tiden ført en hissig handelspolitikk hvor de innfører tollmurer for å sette kjepper i hjulene for hverandres økonomi.

- Verre enn verdenskrigene

Kissinger sier at en permanent konflikt mellom Kina og USA vil ende med et katastrofalt utfall, om de to partene ikke kommer til enighet.

- Det vil bli verre enn verdenskrigene som ruinerte den europeiske sivilisasjonen, sier han.

- Det er ikke lenger mulig å tro at en side kan dominere den andre. De må bli vant til det faktumet at de har denne typen rivalisering, sier Kissinger.

- Da vi startet denne relasjonen, var det snakk om en strategi. Det var uenigheter på begynnelsen av forholdet. Likevel har vi klart å leve med hverandre over mange tiår, sier han.

Hindring i planlagt handelsavtale

En begrenset handelsavtale mellom stormaktene har vært på trappene i høst, men partene vil angivelig ikke signere første del av avtalen så lenge de ikke får diverse forsikringer og garantier fra motparten.

Det var i forrige måned at Trump varslet at partene var klare til å signere «første fase» av avtalen for å nedskalere handelskonflikten, som har pågått siden sommeren 2018.

USA ønsker blant annet at kineserne forplikter seg til å kjøpe amerikanske landbruksprodukter for opptil 50 milliarder dollar i en toårsperiode, skriver The Wall Street Journal, mens Kina krever betingelser om at straffetollen blir opphevet. Kina nekter angivelig også å forplikte seg til et gitt beløp.

Senest denne uken truet president Donald Trump med å øke straffetollen mot kinesiske varer.

USA har til sammen innført straffetoll for mer enn 500 milliarder dollar på kinesiske varer, mens Kina har økt tollsatser for 110 milliarder dollar på amerikanske varer, ifølge CNBC.