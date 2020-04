Kjære, fru Ørjasæter!

Dette blir vel både første og siste gang jeg skriver til deg. ​Det er ikke så lett ​for meg å formulere et brev til et såpass intelligent og åndsrikt menneske, men jeg skal prøve etter fattig evne.

Av Ingrid Evertsen, fiskarkone fra Senjahopen

Dette innlegget ble først publisert hos Nordnorsk Debatt. Gjengitt med tillatelse.

Som en godt voksen kvinne - vi er vel kanskje ikke så blodfersk verken du eller jeg - ønsker jeg i all enkelhet å forklare hva jeg mente med min posting på Facebook.

Det er jo blitt slik at man må være spissformulert for å nå fram - for å bli hørt. Og det klarte jeg vel ganske bra denne gangen! For vi her nord har mye på hjertet.

Jeg har lenge vært høvelig provosert over måten denne landsdelen blir behandlet på. Jeg er selv gift med en fisker (vet at det høres ekkelt ut sørpå ) - vi bor på yttersiden av Senja med alt det medfører av stengte veier vinterstid, kuling og storm. Vel nok er vi i Nord-Norge bare ti prosent av velgermassen her til lands. Men vi er en rik og stolt landsdel, og vi har krav på å bli behandlet med respekt.

Det er mye som kan nevnes: Tvangssammenslåing av Troms og Finnmark - en fiskeripolitikk som avfolker kysten - lakseoppdrett som fortrenger kystfiskerne og forurenser våre fjorder - elendige og farlige veier. Det er mye som kan sies om dette. Men vi er nå dritlei av å bli framstilt som subsidierte tullinger av deg, Stavrum og andre.

Det som fikk begeret til å flyte over for meg var den måten våre folkevalgte politikere ble omtalt på, da de stengte grensene, da den såkalte søringkarantenen ble innført. Våre ordførere ble latterliggjort og det ble stilt spørsmål ved lovligheten! Vi her nord vil hevde at at våre ordførere har like stor rett som ordførere i hyttekommuner sørpå til å ivareta sine innbyggere. Eller tar vi feil her?

Fru Ørjasæter - tenk på de avstandene vi har her i nord og det været vi har hatt i vinter (mener for all del ikke at du trenger å følge med på vårt værvarsel) - igjenføkne veier (betyr snø på veibanen ) og en luftambulanse som har fungert heller dårlig.

Ordførerne i Båtsfjord, Vardø og andre kommuner har gjort sin plikt etter smittevernloven og beskyttet sine innbyggere og sitt næringsliv - det har vært et svært vellykket tiltak. Det viser smittetallene. Men selvfølgelig, frue - det kan vel diskuteres om vi her nord forstår tallene rett?

Så kan vi ta samferdsel. De fleste av oss i Nord-Norge har lang vei til sykehus, vi har vintre med mye vær, veier er ofte helt uframkommelige. Vedlikeholdet er elendig på grunn av en anbudspolitikk som ikke fungerer i det hele tatt. Vi kjører vinterveier med hjertet i halsen - livredde for å treffe dårlig skodde trailere fra Øst-Europa. Hele vinteren er det direkte livsfarlige forhold på nordnorske veier på grunn av sosial dumping i transportbransjen.

Det er selvfølgelig ikke noe problem for de som tjener penger på dette, de som skummer fløten av Nord-Norge - de bor ikke her oppe. De sitter sørpå og håver inn profitten fra den ufattelig ressursrike landsdelen vi bor i - mens vi nok engang framstilles som subsidierte idioter!

Så, fru Ørjasæter, er vi ved temaet fiskeripolitikk. Vet jo at du er så glad i vår landsdel - du har sikkert skrevet mye om temaet, kunne bare ikke finne det - jeg er så dårlig med EDB. De siste 25 årene er landsdelen blitt robba for nesten alt av trålkonsesjoner som skulle holde liv i de nordnorske kystsamfunnene. Melbu, Stamsund + alle trålkonsesjonene langs hele Finnmarkskysten - til sammen 30 trålkonsesjoner med leveringsplikt forsvant fra byer og fiskevær her nord.

1/3 av all trålfisken i Norge klarte Røkke, med hjelp av Jens Stoltenberg, Høyre og Frp å raide fra Nord-Norge. Og for snart fire år siden solgte Røkke alt dette til oppdrettsmilliardærene i Lerøy. Han kunne stikke 1,6 milliarder - jeg gjentar: ett tusen seks hundre millioner kroner - rett i lomma, verdier som var ranet fra Nord-Norge med den politiske eliten sørpå som heiagjeng!

Og så snakkes det sørpå om at vi er et subsidiert folk her nord - når sannheten er at vi er i ferd med å bli en rundstjelt landsdel.

Og tyveriet fortsetter. Kvotemeldingen som regjeringen la fram i fjor sommer har fått mye kritikk her nord. Mer av våre nordnorske fiskeressurser skal samles på stadig mektigere og færre hender som holder til på Vestlandet og på Aker Brygge.

Dette er en politikk som jeg kan love deg at vi her nord er imot - det er blitt en sinnsyk pengegalopp med fiskekvoter på kysten - vanlige folk har ikke en sjanse. Resultatet er at rekrutteringen til fiskeriene svikter og folketallet i landsdelen går ned. Hva skal folk leve av?

Riksrevisjonen har i over ett år gransket fiskeripolitikken de siste 30 åra. Men regjeringspartiene og Frp akter ikke å vente på Riksrevisjonens gjennomgang av lov og rett på kysten. Det har i flere måneder vært kjent at Riksrevisjonen framlegger sin rapport neste tirsdag klokken 13, altså den 28. april.

Stortinget hadde opprinnelig tenkt å behandle kvotemeldingen den 3. mars. Men på grunn av koronasituasjonen måtte saken utsettes. Høyrepartiene fastsatte ny dato for behandling av kvotemeldingen - den 28. april kl 10! Altså tre - tre timer før Riksrevisjonen skal legge fram sin grundige gjennomgang av fiskeripolitikken! Det er en ren provokasjon mot oss her nord!

Etter høylytte protester - blant annet fra 33 ordførere langs kysten - så har høyrepartiene utsatt behandlingen i vel en uke, til første uken i mai. Men dette er en ikke-sak i riksmedia - ikke nevnt med ett eneste ord.

Er man glad i Nord-Norge, som du og jeg er, fru Ørjasæter, så reagerer man på slik behandling!

Fredag den 13. mars, den første dagen med unntakstilstand i landet etter krigen, ble en ny fiskeriminister utnevnt. Det har gått helt under radaren at det første han gjorde, den samme dramatiske fredagen, var å oppheve bearbeidingsplikten til trålerne - med øyeblikkelig virkning.

Per Sandberg prøvde det samme for tre år siden, men måtte gi opp. Etter stor motstand fra Nord-Norge fikk han flertallet på Stortinget imot seg. Men fredag den 13. mars, i ly av korona-unntakstilstanden klarte den nye fiskeriministeren fra Høyre å gjennomføre ett kupp mot Nord-Norge. Mer av trålfisken blir ført rett ut av landet. En gedigen skandale som ikke er nevnt i verken riksmedia eller i landsdelsavisen.

Du øyner vel skuffelsen her, frue?

Så på det litt mer personlige planet - vi nordlendinger har lagt bak oss den sjølforakten som var så utbredt her nord til langt utpå 60-tallet. Vi skammet oss over egen dialekt og reagerte når vi hørte vår egen dialekt i lokalradioen - tenk det! Vi syntes det var fælt å høre på.

Men æ (jeg) kan love at den tida er forbi - det er slutt på knoting på østnorsk - vi har trua på oss sjøl og vi skal slåss for levemåten våres - og vi skal rope så høyt og spissformulert vi bare klare for å bli hørt - til og med på egen dialekt!

OG kjære, fru Ørjasæter - mitt lys i hovedstaden - for å holde myta om nordlendingen levende kan æ opplyse at vi er i et strålende godt humør, vi måkke sny, vi sluke kongekrabben hel og tar oss en god dram! Og vi er friske på grunn av karantene. Jeg er ikke så god på fremmedord - prøver meg forsiktig i min enfoldighet … Vi har det absolutt helt eventuelt her nord.

God sommer, fru Ørjasæter!

PS: Ta en for laget - hjelp oss å få Røkke-kvotene tilbake til de byene og fiskeværene de ble ranet fra!