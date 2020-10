Kjære norske medier; dere skuffer meg

Jeg er simpelthen skuffet over mediedekninga deres av Armenia, Aserbajdsjan, og Nagorno Karabakh, skriver damen som har bodd to år i Armenia.

Av Frida Høimyr Birkleund

Dette er en kommentar. Det er skribentens holdning som kommer til uttrykk.

En umulig, komplisert 1000 år gammel etnisitetsutryddende konflikt med røtter i Kaukasus, som har uunngåelige konsekvenser i vesten, er nå vekket til live.

Søndag 27. september blusset det opp; grunnet et morderisk oljediktatur med en hjernevaskingsekspert med lommene fulle av forbrytelser. Jeg snakker om lham Aliyev, og en kapitalistisk makthaver som destabiliserer hele Midt-Østen med sin tåpelige utenrikspolitikk, Recep Tayyip Erdoğan.

Clickbait-potensial

Denne konflikten har et stort clickbait-potensial. Allikevel - i stedet for å dekke konflikten med reell innsikt, research og analyse - velger dere å bruke giftig og destruktiv nøytralitet som får armensk aprikosvodka til å smake pastavann.

Armenere ble utsatt for et folkemord av det Osmanske riket 100 år tilbake i tid, noe som resulterte i at 1,5 millioner av deres brødre, søstre, foreldre og venner ble til jord.

Huset til denne armenske kvinnen ble ødelagt i et angrep i Nagorno-Karabakh tirsdag. Enklaven tilhører Aserbajdsjan, men har vært kontrollert av armenske separatister siden Sovjetunionens fall. Foto: (AP/NTB)

Påvirker ikke oss, så hvorfor bry seg

Vi kan selvfølgelig ikke alle sende «likes and prayers» til Armenia med mindre deres vonde, uutholdelige lidelser på en eller annen måte kan påvirke våres norske liv.

Akkurat sånn som, for eksempel, når en norsk kjendis kjøper ny luksusleilighet, hva kleskoden på en svensk skole er, eller at nye Iphone-modeller dropper propper. Noen deilige nyheter som mater underholdningsbehovet, og potensielt påvirker det neste Iphone-kjøpet.

Symptomer på en lang rekke politiske sykdommer

Det er spennende at denne krigen mellom Armenia og Aserbajdsjan umulig har kompliserte konsekvenser for Norge og resten av verden, da den er et symptom på en lang rekke politiske sykdommer som herjer i de østlige landene akkurat nå.

Så her er en rask oversikt over hva denne krigen rent faktisk betyr, og hvorfor den er så relevant at jeg synes den burde være på alle forsider, baksider, mellomsider, Facebook-oppslag, podcasts, de flommende instagrampostene som lett når et bredt norsk publikum, og i alles tanker og hjerter.

Armenia blir bombet og angrepet av Aserbajdsjan - nå, i dag, i går, i morgen.

I 32 år har de kjempet av og på for Nagorno-Karabakh-regionen, som etter FNs definisjon er del av Aserbajdsjan, men som i realiteten er bebodd og styrt av armenere som har erklært uavhengighet.

HARDE KAMPER: En video utgitt av det armenske forsvarsdepartementet skal vise ødeleggelsen av aserbajdsjanske militærstyrker og utstyr. Frankrikes president Emmanuel Macron hevder Aserbajdsjan skjøt først. Foto: Roman Koksarov (Armenian Defense Ministry/AP Photo. Montasje: Nettavisen.)

- Henger ikke helt på greip

Bakgrunnen for denne konflikten er lang og vanskelig, og selv etter mange påfølgende kriger, har landene ennå ikke funnet et svar på hvem som skal rettmessig styre Nagorno-Karabakh. Jeg er sikker i min sak om at det er armenere. For armenerne vil ha Nagorno-Karabakh med befolkningen (som forøvrig er armensk), og Aserbajdsjan vil ha Nagorno-Karabakh uten.

Norske medier har kalt det «en konflikt» og nevner at begge land anklager hverandre for å ha startet krigen. Det henger ikke helt på greip, og nå skal dere høre hvorfor:

Aliyev, Aserbajdsjans president, har de siste årene ledet landet hans inn i finansielle kriser, samtidig som han har skutt mange av statens penger inn i hans egen lommebok.

De pengene har han spart i London hvor noen av familiemedlemmene hans lever et trygt og rolig liv. Veldig edelt av ham. Vi snakker materiale for 500 artikler i seg selv, og jeg oppfordrer norske medier til at undersøke det. Det er søren meg en stor sak.

Andre verdenskrig startet da Tyskland invaderte Polen - det som på den tiden ikke ble sett på som noe urovekkende stort. Og se hvordan det kapittelet endte.

Mørk fremtid

Ulovlighetene hans har svært alvorlige konsekvenser for Aserbajdsjan, og landets fremtid er mørkere enn det den kunne ha vært - spesielt etter at oljeprisene har falt som følge av pandemien.

Les også: Europeisk domstol: Armenia og Aserbajdsjan må beskytte sivile

Som Thomas de Wall skriver i sin bok «Beyond Frozen Conflict»; «en innenlands krise i Aserbajdsjan forårsaket av politiske stridigheter eller et oljeprisfall kan føre til at presidenten bestemmer seg for å styrke sin makt ved å starte en konflikt med fienden - det eneste nasjonale problemet som kan forene opposisjonen og staten i Aserbajdsjan».

Det vil si at han bruker Armenia som et teppe for å dekke til sitt eget korrupte lederskap.

Konflikten mellom Aserbajdsjan og Armenia i Nagorno-Karabakh-regionen krever stadig flere ofre. Foto: (AP/NTB)

Tyrkia er også med på unotene

Tyrkia, som er skyldig i 1,5 millioner drepte armenere 100 år tilbake i tid - og Aserbajdsjan - har begge startet en offensiv i Armenia. Aserbajdsjan bruker tyrkiske våpen, Tyrkia har skutt ned armenske fly på armensk jord, og Tyrkia har sendt internasjonale terrorister til Aserbajdsjans grense for å kjempe mot Armenia - noe som er bekreftet av internasjonale medier.

Aserbajdsjan sitter på mye god olje, og staten Norge liker olje.

Tyrkia og Aserbajdsjan stiller til kamp med til sammen 92 millioner innbyggere og et militærbudsjett på 19,7 milliarder USD, mot Armenia med tre millioner innbyggere og et militærbudsjett på 0,6 milliarder USD.

Som Thomas de Waal igjen skriver, er det bare Aserbajdsjan, som forøvrig har stengt alle sosiale medier i fordel av å styre propagandaen på TV, som har fordelen av å starte en konflikt.

«For å være mer presis, er det bare en side, Aserbajdsjan, den tapende side av krigen på 1900-tallet, som vil ta initiativ til å starte en ny krig, for å ta tilbake det territoriet de tapte. Den armenske side har en interesse av å normalisere status quo i regionen og skape en permanent våpenhvile som bevarer deres territoriale gevinst».

Trump gidder ikke mer - åpner for andre

De siste årene har Tyrkia sendt tropper og bomber til nesten alle nabolandene for å få innflytelse over regionen (som i de gode gamle ottomanske dagene). Samtidig har USA trukket styrkene sine ut fra mange regioner i Midt-Østen, fordi Trump ikke gidder å være der lenger - han har det travelt med å være full av seg selv og fjollete.

Og med dette ser Russland muligheter for innflytelse i regionen, nå som USA har tatt noen skritt tilbake fra Midt-Østen. Så Russland og Tyrkia kjemper om olje og bruker det politiske kaoset i mindre land for å fremme sin egen agenda og få makt.

Uoversiktelige allianser

Norske medier skriver at «Tyrkia er med Aserbajdsjan» og «Russland er med Armenia». Saken er den at Armenia støttes ikke mer av Russland enn de andre landene.

Russland støtter dessverre alle tre, Tyrkia, Aserbajdsjan og Armenia med våpen. Og de har et par ganger de siste årene sendt russiske tropper til Armenia og Aserbajdsjan for å stoppe konflikten (men bare når det fremmer deres egen agenda, da selvfølgelig). Dessverre er vi ikke sikre på om Russlands agenda inkluderer Armenia denne gangen.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov tilbyr seg å mekle i krigen mellom Armenia og Aserbajdsjan. Foto: (AP/NTB)

Utover det, er det absolutt ikke på Trumps agenda, FNs agenda eller NATOs agenda. For NATO lar Tyrkia danse rundt i regionen og drepe til høyre og til venstre for øyeblikket. Det er strategisk for dem å forbli venner med Tyrkia, slik at man kan stasjonere sine egne tropper i landet, for så å sende dem til Midt-Østen.

Nok med Brexit og korona

Storbritannia roter rundt med Brexit, og alle land kjemper dessuten mot korona-pandemien. What a time to be alive. Det er ingen internasjonal støtte for en konflikt som kan starte en enorm eksplosjon i hele området. Ingen snakker om det. Ingen dekker det.

Armenerne ble forlatt av resten av verden i 1915-18 hvor de ble slaktet. Verden har glemt, og ikke bare det, vi snakker om en verden hvor bare 32 land har anerkjent folkemordet.

Norge har ikke anerkjent folkeordet

Norge er forresten ikke på den listen. Det er på tide å gi en enkel håndsrekning og informere de vakre nordmenn om hva som skjer i verden. Fordi jeg vet at nordmenn ikke er likegyldige - vi har bare blitt intolerante til kunnskapen om omverdenen i den priviligerte boblen vi lever i, hvor staten villeder pressen ettersom hvor vi har politisk interesse.

Vi kan ikke alle bruke vår dyrebare energi på å bekymre oss over det fattige landet som heter Albania…? Det landet i Afrika..? Armania..? Nei, Armenia, var det!! Ja, Armenia.

En nasjons blødende hjerte

Kjære leser, hvis dette brevet ikke vekker reaksjoner, er du like fortapt som ungguttene i frontlinjen, som fulgte skjebnen til sine forfedre og mistet livet før de rakk å bli forelsket og stifte familie.

Jeg forlanger seriøs dekning av Nagorno-Karabakh-krigen, med analyse, god research og innsikt. Krigen har statlig og politisk interesse i og med at den inkluderer Tyrkia, som er i allianse med Norge under NATO, Russland, USA, Aserbajdsjan og det vakreste landet med et blødende hjerte; Armenia.