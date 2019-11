Kjære politikere: Vil dere at vi skal kjøre kollektivt på strøm - vis oss litt respekt og gi oss en varm buss

Jeg er en flittig bruker av offentlige transportmidler som trikk og buss, selv om helsen min til tider ikke er bra.

På slutten av sommeren kom nyheten om de nye elbussene. Det gledet jeg meg over, siden de er miljøvennlige med null eksosrøyk.

Rullende kjøleskap

Bussene så ut til å være store og moderne og ga anledning til mange som går med barnevogn til å ta dem med inn på bussen - spesielt i rushtida når dette er et problem.

På slutten av sommeren merket jeg at det blåste kald luft inn i bussene. Det var allerede i september at jeg lurte på om airconditionen var på.

Det viste seg at dette ikke var tilfelle. Så kom oktober, og bussene ble kaldere og kaldere. Det føltes som man satt i et rullende kjøleskap.

Det var tider jeg faktisk gledet meg til å komme ut av bussen, fordi det faktisk var varmere ute.

Enda litt kaldere ...

På samme tid var trikken min varm og god. Men så kom november og kulda.

Jeg begynte å undersøke hvorfor elbussene fremdeles var kalde. Da jeg snakket med et par bussjåfører, sa de at bussene kanskje var av dårlig kvalitet. Kanskje de ikke visste noe bedre, men de bekreftet at de har fått klager på det.

Mina Bai.

De viste til at det er det kinesiske merket BYD (Build Your Dreams) som har laget dem. Setene er heller ikke komfortable for sjåførene, og i tillegg må de sitte der fullt påkledd på grunn av kulda og kjøre bussene.

Jeg fikk inntrykk av at de ikke vil ha trøbbel ved å snakke høyt om problemene.

26. november tok jeg selv buss nummer 100 fra Furuset rundt klokka 22:00. Været var iskaldt, og det snødde på Furuset. Da jeg kom meg ut av bussen i Oslo, regnet det, men føttene mine var helt frosne.

Jeg endte opp med å bli forkjølet.

Om disse bussene skal være i rute fremover, blir jeg nødt til å finne et annet transportmiddel enn rute 100 eller 110.

- Har politikerne prøvd disse bussene?

Dette betyr å ta en ekstra tur til sentrum, for så å ta T-banen. Det er et ekstra strev som krever ekstra tid og energi. Det er meningsløst å måtte gjøre det.

I mai, da det var vesentlig varmere i været enn nå, kjørte kronprinsesse Mette-Marit og kronprins Haakon elbuss mellom Furuset og Stovner i Groruddalen.

Jeg lurer på om miljøpolitikerne har prøvd disse bussene selv?

Skal vi fryse gjennom hele vinteren fordi Oslo kommune har bestemt seg for å kjøpe disse elbussene? Når våre kjære politikere først mener at vi må kjøre kollektivt, kan de kanskje vise oss litt respekt og gi oss en varm buss.

BYD-bussene er «Made In China», og slik jeg har lest er kostnaden for de nye elektriske bussene med ladeinfrastruktur på inntil 850 millioner kroner i perioden 2019 til 2029.

Dette ifølge en pressemelding fra Oslo kommune.

Ikke mitt kinderegg

De er også blitt omtalt som «kinderegg» i en reportasje hos E24, siden man sparer mye på sikt. For min del som passasjer, og på vegne av de sjåførene som må sitte i kulda fullt påkledd en arbeidsdag på mer enn seks timer, virker de bussene som noe kinderegg.

Det ville vært lurt dersom de som kjøpte dem, hadde spurt og sjekket om de overhodet passer til klimaet i Norge. For det ikke ser ut at de gjør det.

Jeg er ikke sikker på at de er i stand til å bli varme. Noen mener kanskje at man må ofre noe for miljøet.

Ideen om «Survival Of The Fittest», altså det at de fysisk sterkeste skal sykle om vinteren, eller spasere til jobb i minusgrader, eller sitte en halvtime frysende i kulda i buss for miljøet, er slitsomt og diskriminerende mot de av oss som ikke er i stand til å gjennomføre det.

På vegne av oss passasjerer: jeg håper de ansvarlige finner en løsning på dette.