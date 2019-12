Kjærestens far er pågrepet i Wilma-saken

Politiet tror Wilma (17), som forsvant i Uddevalla i forrige måned, ble drept av hennes egen kjæreste. Nå er også hans far arrestert.

Ifølge svensk P4 er også en kvinne arrestert i saken. Både faren og kvinnen er i 40-årene. Også kvinnen skal ha en forbindelse med den mistenkte drapsmannen.

Kjærestens far var inne til avhør tidlig i etterforskningen, men gikk fri senere samme kveld.

Kjæresten til Wilma ble varetektsfengslet 22. november, ifølge SVT.

Etter nesten to uker med intensiv leting etter Wilma fant politiet 29. november en kroppsdel fra henne som gjorde at de utelukker at hun er i live.

Svensk politi mener hun ble drept hjemme hos mannen som er pågrepet og siktet for drap.

Politiet har gjennomført flere undersøkelser ved 22-åringens hjem. Aktor Jim Westberg vil ikke si om det er funnet tekniske beviser for at 17-åringen ble drept her, men politiet har sagt at mistanken mot mannen er styrket.

17 år gamle Wilma ble sist sett i Uddevalla 14. november.