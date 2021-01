Kjære Trygve: Politikken din er koselig, men farlig

Kjære Sp og Vedum: Det er lett å flire, le og være seg selv nok, når alt går bra.

Av Fabian Stang (H), tidligere ordfører i Oslo. Dette er et debattinnlegg, og gir uttrykk for skribentens meninger.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har lenge forført oss med sin politikk om at Norge og våre lokalsamfunn er best, og at vi klarer oss alene.

Budskapet er enkelt, men skummelt.

Alle klarer seg alene, men vi glemmer at det bare gjelder frem til problemene oppstår.

Når ting blir vanskelige, er vi avhengige av lokalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

Hvis Trygve hadde makt ville vi hatt en lensmann på hvert hjørne, en brannpumpe i hver bygd, men ingen topp kompetent enhet mot katastrofer i ras og ved overgrep mot barn.

Pandemien har vist oss at Trygves mistro mot europeisk og internasjonalt samarbeid kunne kostet oss dyrt.

Tålmodig forsvar, også av de upopulære deler av det internasjonale samarbeid er grunnen til at også Norge nå har fått vaksiner.

Hadde Trygve hatt makt ville vi i dag kanskje stått uten hjelp mot smitte.

Senterpartiets standpunkt mot EØS kunne i disse dager vært en ny katastrofe for Norge. Rastragedien i Gjerdrum har også vist at gode kompetansemiljøer er mye viktigere en falsk lokal trygghet.

Norge fortjener politikere som vet å forberede oss på tragedier og ikke bare rir på populære dag til dag-standpunkter.

Jeg tror Trygve, i disse krisetider, er glad for at han ikke har makt.

Han er jovial, blid og har enkle populære budskap, men tenk om vi møtte dagens katastrofer under Trygves endrede Norge.

Senterpartiet legger opp til at vi ikke trenger hverandre, men skal klare oss på hver vår tue.

Måtte jeg aldri bli syk på dine mini-lokalsykehus, uten fagmiljø, Trygve, måtte aldri våre barn bli avhengig av en lokal Onkel politi når de kommer i overgrepskrise, og måtte aldri våre hjelpemannskaper fratas store fagmiljø.



Din politikk er koselig, men farlig, Trygve.

Kos og medmenneskelighet hører familien og lokalsamfunnet til. Profesjonell bistand må skje gjennom lokalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

Trygve, jeg liker ditt smil, men er redd din politikk er farlig for Norge.

Hilsen Fabian Stang

