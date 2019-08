Kjedsommelige floskler fra Listhaug

Seks uker inn i barseltiden, og jeg er i en prosess med å skru på hjernen igjen.

Vende blikket litt utover og mene noe om annet enn hvordan det går med ammingen og når babyen sovnet/hvor lenge han har sovet/hvordan få han til å sove litt lenger av gangen.

Yndet favoritt og hatefulle ytringer

Dax18 har alltid vært en yndet favoritt, og jeg skrur håpefullt på. Også i går kveld så jeg frem til interessante og tidvis provoserende debatter. Første tema er ut var hatefulle ytringer, hets og trusler på nett. Nærmere bestemt forslag fra Ap om at dette skal bøtelegges. Hadia Tajik møter Frps Sylvi Listhaug. Sistnevnte er, ikke overraskende, i mot forslaget. I bunn og grunn er dette en viktig, og spennende debatt. Den digitale samtalen, meningsutvekslingen og debatten preges i økende grad av hatefulle ytringer, personangrep, sjikane, trakassering, hets og trusler. Det er ikke til å komme unna at dette er en direkte trussel mot meningsmangfoldet, og et demokratisk problem. Særlig kvinner står i fare for å skremmes vekk fra det offentlige ordskiftet.

Kjønnsmessige hat-forskjeller

Forsker Marjan Nadim ved Institutt for samfunnsforskning (ISF) har tidligere pekt på at det ikke nødvendigvis er flere kvinner enn menn som opplever hets, men at det er forskjell på innhold og konsekvenser av hetsen mellom kjønnene.

I kjent stil serveres også floskler om meningselite, svenske tilstander, meningstyranni og andre, velkjente Listhaug-gloser. Det hele blir mer latterlig enn interessant.

Menn oppgir at netthatet som oftest er rettet mot innholdet i deres argument og politiske ståsted. Kvinner oppgir derimot at de mottar mest netthat rettet mot personlighet. Hun peker også på at det er forskjell på hvordan kjønnene påvirkes av netthatet. For mennene ser det ikke ut til å spille noen rolle hva slags type netthat de mottar, mens det for kvinnene spiller en større rolle. Kvinner uttaler at de blir mer forsiktige med å ytre seg som følge av dette (kilde: samfunnsforskning.no).

«Whataboutism»

Med dette, og andre lignende rapporter i bakhodet, er det ikke annet enn underlig å være vitne til hvordan Listhaug konsekvent svinger seg unna å diskutere sakens kjerne. Hun forsøker derimot å vri debatten over til å handle om nettovergrep, og at det er dette hun vil beskytte sine barn mot. For all del, det er også en (svært) viktig sak, men det er ikke det de to politikerne er i studio for å diskutere. Det Listhaug serverer er whataboutism på høyt nivå. I kjent stil serveres også floskler om meningselite, svenske tilstander, meningstyranni og andre, velkjente Listhaug-gloser. Det hele blir mer latterlig enn interessant.

Listhaug forsøker altså å overbevise om at det å bøtelegge i henhold til gjeldende lovverk blir å skremme bort folk fra å ytre seg. Det er tross alt en fare for at folk ikke vil tørre å kommentere fordi de er redd for å bryte loven. Alvorlig talt - dersom noen brenner inne med ytringer som faktisk er straffbare så bør de vel strengt tatt ikke ytre det.

Uærlig og frekt

Litt høyere for de på bakerste rad: Listhaug mener at folk vil unngå å ytre seg i frykt for at det de ønsker å ytre skal være ulovlig. Vel, hets, sjikane, trusler og oppfordringer til vold er allerede ulovlig. Debatten handler om at de som bryter loven skal kunne bøtelegges.

Listhaug klarer ikke å svare på om hun vil at loven skal endres, men parerer heller med at hun vil utvide meningsrommet. Der Listhaug er redd for at ytringsrommet går i feil retning (og begrunner dette med innvandring i Sverige - skjønne det den som kan), må jeg si at jeg synes forslaget er helt ypperlig. Selvsagt skal lovbrudd kunne bøtelegges.

Ikke bare er det direkte jævla uærlig, og ikke så rent lite frekt, å takke ja til en debatt og konsekvent ikke debattere saken - denne opptredenen var også kjedelig og gjennomsiktig. Typisk Listhaugs.

Takk for meg, jeg må amme.